Жирафа Эйприл из зоопарка в США наконец родила: прямая трансляция (18+)

Жирафа по имени Эйприл, живущая в зоопарке Animal Adventure Park (штат Нью-Йорк), наконец родила. Пол малыша пока неизвестен. По оценкам специалистов, он весит порядка 68 килограмм, а его рост будет более 1,8 метра, – передает Meduza со ссылкой на The Guardian.

Ожидалось, что 15-летняя Эйприл родит в конце зимы — в феврале зоопарк запустил видеотрансляцию из ее вольера. Миллионы зрителей ждали, когда же она родит, но на видео ничего не происходило.

В субботу, 15 апреля, зоопарк запустил очередную трансляцию, на этот раз уже с настоящими родами. За ними в прямом эфире наблюдало не менее 1,2 миллиона человек. "У нас родился малыш! Все прошло идеально. Это потрясающе", — заявил владелец зоопарка Джордан Патч.

У Эйприл есть свой сайт, на котором даже можно было подписаться на СМС-уведомления о родах. Поклонники жирафихи также поддержали ее финансово — в ходе краудфандинговой кампании на Эйприл и ее детеныша собрали 127 тысяч долларов, хотя нужно было всего 50 тысяч.

Имя малышу выберут с помощью голосования. Это уже четвертый детеныш Эйприл, его отцом стал пятилетний жираф по имени Оливер.