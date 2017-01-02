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В Италии уволили дирижера, рассказавшего детям правду о Санта-Клаусе http://www.segodnya.ua/img/article/7851/74_main.1483356620.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/74_tn.1483356620.jpg Люди Руководство решило уволить несдержанного на откровения руководителя ансамбля

В Италии уволили дирижера, рассказавшего детям правду о Санта-Клаусе

Сегодня, 13:25

Руководство решило уволить несдержанного на откровения руководителя ансамбля

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Римский дирижер Джакомо Лаприено лишился работы после неожиданного откровения на новогоднем представлении.

Инцидент произошел в Риме, в концертном зале Auditorium Parco della Musica, где предоставляли спектакль по мотивам мультфильма "Холодное сердце".

После завершения представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать оркестр. В этот самый момент Лаприено поведал им, что Санта Клауса на самом деле не существует. Слова дирижера произвели сильное впечатление на 5-6-летних зрителей, многие из которых даже расплакались, услышав столь оглушительную новость.

Под влиянием произошедшего и кампании, которую разъяренные родители затеяли против Лаприено в социальных сетях, руководство решило уволить несдержанного на откровения руководителя ансамбля.
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Источник:

Российская газета

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