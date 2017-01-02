В Италии уволили дирижера, рассказавшего детям правду о Санта-Клаусе

Римский дирижер Джакомо Лаприено лишился работы после неожиданного откровения на новогоднем представлении.

Инцидент произошел в Риме, в концертном зале Auditorium Parco della Musica, где предоставляли спектакль по мотивам мультфильма "Холодное сердце".

После завершения представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать оркестр. В этот самый момент Лаприено поведал им, что Санта Клауса на самом деле не существует. Слова дирижера произвели сильное впечатление на 5-6-летних зрителей, многие из которых даже расплакались, услышав столь оглушительную новость.

Под влиянием произошедшего и кампании, которую разъяренные родители затеяли против Лаприено в социальных сетях, руководство решило уволить несдержанного на откровения руководителя ансамбля.