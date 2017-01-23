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29-летняя доктор наук Ольга Броварец пояснила свое открытие, которое поможет лечить рак http://www.segodnya.ua/img/article/7908/12_main.1485169674.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/12_tn.1485169674.jpg Люди Знание механизмов возникновения спонтанных точечных мутаций открывает новые возможности управления ими

29-летняя доктор наук Ольга Броварец пояснила свое открытие, которое поможет лечить рак

Сегодня, 13:04

Знание механизмов возникновения спонтанных точечных мутаций открывает новые возможности управления ими

Ольга Олександрівна Броварець. Фото: facebook
Ольга Олександрівна Броварець. Фото: facebook

О самой молодой в Украине докторе наук, старшем научном сотруднике в Институте молекулярной биологии и генетики в Киеве Ольге Броварец заговорил весь мир.

Причиной тому стало ее научное открытие, которое дает надежду на полное выздоровление от рака и многих других болезней, к которым приводят мутации.

Но, как только в прессе начала появляться информация о ее достижениях, недобросовестные журналисты стали спекулировать этой темой и приписывать Ольге то, чего нет на самом деле.

Об этом Ольга Броварец написала в facebook, где попросила не делать неправильных выводов и не писать о ней различных выдумок.

"Я глубоко возмущена методами работы тех недобросовестных журналистов, которые в поисках сомнительных сенсаций, спекулируя на социально-болезненной теме заболеваний раком, искажают информацию первоисточника, выдают желаемое по действительное и приписывают мне создания и применения лекарственных средств от раковых заболеваний как свершившегося факта", – пишет Ольга.

При этом она добавила, что "инициирование такого ажиотажа и его дальнейшее тиражирование другими людьми является неэтичным и некорректным по отношению к онкобольным и их родных, цепляясь за последнюю надежду, присылают мне письма с просьбами о помощи".

Ольга также отметила, что сама сталкивалась с этой проблемой и знает, какая это болезненная тема. От рака умерла ее бабушка.

В то же время Броварец решила пояснить свое открытие и что оно собой представляет.

"В своих научных исследованиях я нигде не согрешила перед Истиной. Нам первым удалось создать внутренне непротиворечивую и логически замкнутую структурную теорию спонтанного точечного мутагенеза, которая основывается на установленном нами новом типе таутомерного преобразования пар оснований ДНК. Эти представления позволяют непротиворечив истолковать существующие экспериментальные данные", – отметила Ольга.

По ее словам, именно знание механизмов возникновения спонтанных точечных мутаций открывает новые возможности управления ими.

"Наши открытия – это, по нашему убеждению, универсальный путь к пониманию механизмов действия мощных мутагенов, которые вызывают летальный мутагенез, а значит и создание антираковых и антивирусных препаратов на их основе", – пишет Ольга.

Ранее сообщалось, что 29-летняя украинка сделала сенсационное открытие, которое может спасти человечество от рака.
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Источник:

"Сегодня"

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