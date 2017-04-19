70-летний водитель грузовика стал отцом 54 детей от 6 жен

Вся семья живет под одной крышей в доме с семью комнатами

Водитель грузовика из Пакистана — 70-летний Абдул Маджид Менгал — утверждает, что является отцом 54 детей от 6 жен, поскольку вынужден был заниматься сексом каждый день, когда был молод, – пишет Лайф.

Не все дожили до нынешнего дня — сейчас с Абдулом осталось 22 сына, 20 дочерей и две жены. По мнению самого мужчины, он стал хорошим отцом для оставшихся в живых детей и усердно трудился, чтобы дать им хорошее образование.

Впервые Абдул женился, когда ему было 18 лет. В течение нескольких последующих лет он стал мужем для еще пятерых женщин. Тогда он был очень беден, денег едва хватало на содержание семьи.

"Из-за того, что у матерей не было достаточно молока, некоторые дети погибли. Одна моя жена умерла рядом с младенцем. Я был беспомощен", – говорит Абдул Маджид Менгал. По словам мужчины, вся семья живет под одной крышей в доме с семью комнатами. Многим детям приходится спать вместе с матерями.

Сейчас у отца большого семейства есть постоянная оплачиваемая работа. его старший сын, которому исполнилось 32 года, помогает отцу прокормить семью и также работает водителем.

Большинству детей в районе 10 лет, самому младшему сейчас два года. Каждый член семьи сейчас нормально питается и старается чему-нибудь учиться. Покупать одежду для столь большого количества детей слишком дорого, поэтому взрослые закупают ткань оптом и шьют вещи самостоятельно.

Абдул говорит, что уделяет внимание каждому из 42 детей, посещает с ними и их матерями праздники и различные мероприятия. Согласно исламу, мужчина может одновременно иметь до четырех жен, но при условии, что первая жена и арбитражный суд дадут ему на это разрешение.