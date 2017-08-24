80 попугаев стали жертвой ссоры между арендодателем и жильцом его квартиры
Птицы заживо сгорели в клетках
Полиция арестовала 60-летнего израильтянина, который поджег сдаваемую им другому мужчине квартиру. В результате сгорели около 80 попугаев, живших в пострадавшем помещении в клетках.
Причиной поджога стали неприязненные отношения между хозяином квартиры и его жильцом.
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Инцидент произошел в городе Ришон-ле-Цион к югу от Тель-Авива. Арендатор держал в квартире и в помещении на заднем дворе дома более 100 птиц в клетках, сообщает Israel National News.
Подозреваемый был задержан полицией и в ближайшее время должен предстать перед судом.
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