80 попугаев стали жертвой ссоры между арендодателем и жильцом его квартиры

Полиция арестовала 60-летнего израильтянина, который поджег сдаваемую им другому мужчине квартиру. В результате сгорели около 80 попугаев, живших в пострадавшем помещении в клетках.

Причиной поджога стали неприязненные отношения между хозяином квартиры и его жильцом.

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Инцидент произошел в городе Ришон-ле-Цион к югу от Тель-Авива. Арендатор держал в квартире и в помещении на заднем дворе дома более 100 птиц в клетках, сообщает Israel National News.

Подозреваемый был задержан полицией и в ближайшее время должен предстать перед судом.