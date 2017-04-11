90-летняя королева Британии навестила тезку – слоненка Елизавету

В Уипснейдский зоопарк королева прибыла вместе с герцогом Эдинбургским Филиппом

Королева Великобритании Елизавета II навестила слоненка, которого назвали в ее честь, сообщает ITV.

В Уипснейдский зоопарк королева прибыла вместе с герцогом Эдинбургским Филиппом. Они приняли участие в официальной церемонии открытия центра по уходу за слонами.

Во время своего визита Елизавета II пообщалась со смотрителями и понаблюдала за их работой.

Центр стал новым домом для девяти азиатских слонов, в том числе для восьмимесячной Елизаветы, которая родилась за день до 90-го дня рождения королевы.

Работой зоопарка заведует Зоологическое общество Лондона, покровителем которого является королева Британии.

Тем временем принц Джордж и принцесса Шарлотта примут участие в свадебной церемонии Пиппы Миддлтон.