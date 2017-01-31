В Индии девушка-змея сбрасывает кожу каждые полтора месяца

16-летняя гражданка Индии Шалини Ядав страдает от редкого заболевания кожи. Местные жители прозвали ее "девушкой-змеей" из-за того, что все тело больной покрыто жесткой чешуей, которая практически полностью слезает раз в полтора месяца. Ядав не знает, как избавиться от недуга, сообщает Sun.

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Редкое заболевание, которым страдает девушка, называется "эритродермия". По словам матери Ядав, ее дочь имеет своеобразный панцирь вместо кожи с самого рождения. У семьи больной восемь детей и очень мало средств.

Из-за внешнего вида Ядав была вынуждена бросить школу.