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Американец прославился благодаря своим свитерам (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7872/3_main.1484131547.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/3_tn.1484131547.jpg Люди Сейчас мужчина ведет видеоблог, где занимается рукоделием и рассказывает о своих работах

Американец прославился благодаря своим свитерам (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 19:44

Сейчас мужчина ведет видеоблог, где занимается рукоделием и рассказывает о своих работах


Американец Сэм Барски стал всемирно известным. Мужчина очень любит путешествовать, фотографироваться, а еще вязать свитера. И вот все эти хобби он соединил в одно. К путешествиям готовится тщательно: сначала мастерит кофточку с изображениями известной местности, а потом на фоне этого пейзажа фотографируется. После нескольких десятков таких фотографий стал знаменитостью.

Дома Сэм хранит все свои свитера, вязать он начал почти двадцать лет назад. Свитер – его любимая одежда. Носит и зимой, и летом. Единственное, что меняется – длина рукава – в зависимости от времени года. За годы непрерывной практики Сэм научился вязать очень быстро еще и с закрытыми глазами.

После знаменитых фото Сэма Барски начали приглашать на лекции в университеты. Он регулярно дает мастер-классы. Сейчас мужчина ведет видеоблог, где занимается рукоделием и рассказывает о своих работах. Канал привлек десятки тысяч зрителей.

Сейчас хобби стало приносить дополнительные деньги. Несколько свитеров Сэма продали с аукциона. А затем посыпались заказы на авторские изделия.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
США, хобби, одежда, мужчина, американец, лекции, заказы, свитер

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Программа "События"

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