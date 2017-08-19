Автор детективов оказался жестоким убийцей

22 года боялся появления полицейских на пороге своего дома 53-летний писатель-криминалист из китайской провинции Аньхой Лю Юнгбао, убивший в 1995 году со своим подельником четырех человек. Когда же они наконец ворвались в его жилище, подозреваемый сказал: "Я ждал вас все это время", передает TJ со ссылкой на издание The New York Times.

По информации правоохранителей, в ноябре 1995 года Лю Юнгбао и его приятель с фамилией Ван, находясь в семейном хостеле, решили ограбить человека по имени Юй. Когда тот начал сопротивляться, они избили его до смерти.

Чтобы скрыть следы своего преступления, приятели убили пару, владевшую этим заведением, и их 13-летнего внука. Поскольку на тот момент камер видеонаблюдения еще не было, полиция не смогла выйти на след преступников.

В течение двух десятилетий дело несколько раз закрывали, но потом открывали снова в надежде найти виновных, пока не решили провести ДНК-экспертизу.

Чтобы найти нелюдей, копы проверили 60 тысяч отпечатков пальцев.

Тем временем Лю, который после неудачной попытки поступления в университет начал писать для журнала за 10 лет до убийства, в 2005 году издал свою первую книгу под названием "Фильм". По ней даже в Китае сняли телесериал длиной 50 эпизодов. В произведении нет ни малейшего намека на совершенное преступление.

Однажды он написал своей жене письмо, где якобы признался в преступлении. Автор добавил, что теперь наконец-то перестанет мучиться из-за того, что сделал.

Напомним, французский писатель повторил судьбу своего героя-самоубийцы.