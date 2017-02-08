Британец подал в суд на соседа, который делал ремонт голышом

Мужчина не считает себя виновным и гордится подтянутым телом

Житель британского города Эклс, графство Кент, подал в суд на соседа за то, что тот ремонтировал свой дом голышом.

По мнению возмущенного Фредерика Блэка, голого Роба Дженнера могли увидеть дети, сообщает Kent Online.

Застуканный за "голым ремонтом" бывший военнослужащий своей вины не признает. По его словам, в момент обнаружения он находился на своей территории и вообще гордится собственным подтянутым телом.

Сосед Дженнера считает иначе.

"Я шел с работы и увидел его в саду, голого. Его мог увидеть кто угодно, в том числе, дети из близлежащей школы. Роб никого не стеснялся", — заявил Фредерик Блэк.

Многие соседи также встали на сторону Блэка, отметив, что им неприятно ежедневно смотреть на голого человека против своей воли.

Суд по этому делу продолжается.

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