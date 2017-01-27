Год Петуха на пороге: как привлечь счастье в дом (видео)

Важно в этот праздник успеть расплатиться с долгами, приобрести новую одежду и убрать дом

Уже этой ночью наступит Новый год по восточному календарю.

Несмотря на то, что украинцы любят гороскопы, Китайский новый год – для них не праздник.

А вот китайцы будут праздновать целых 15 дней. С присущим Востоку размахом – фейерверками, запуском фонариков и вручением подарков.

"Традиционно дарят, если друзья – продукты питания, если это дети и родственники, то дарят деньги в красных конвертах", – говорит Елена Вардимиади, мастер фэн-шуй.

В Новый год китайцы лепят разноцветные пельмени. Их едят деревянной ложкой с деревянной посуды – чтобы ничего не разбить и не пораниться. Примета плохая – говорит мастер фэн-шуй. А вот прогнать несчастье и привлечь удачу и любовь можно благодаря определенным аксессуарам.

"Красные цвета! Даже женщины вплетают в волосы специальные красные ленты, какие-то обручи одевают. И очень важно, что в новогоднюю ночь рекомендуется даже красное нижнее белье одевать", – продолжила Елена.

Важно в этот праздник успеть расплатиться с долгами, приобрести новую одежду и убрать дом.

"Это время для планирования, то есть, что нужно сделать? Подумать, помечтать, позагадывать желания и позаглядывать в свое будущее – в то, каким вы хотите его видеть", – отметила Лилия Романова, нумеролог.

Нумеролог говорит: четные числа считаются в Китае более счастливыми. А особенно любят восьмерку. Согласно приметам, знак бесконечности дарит долголетие.

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