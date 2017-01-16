Как правильно погружаться в крещенскую прорубь: важные правила (видео)

Если правильно подготовиться, то одноразовое ныряние человек перенесет без труда

По традиции на Крещение верующие окунаются в прорубь, чтобы очиститься от грехов.

Раз в неделю Ольга купается в реке – и в жару, и в морозы. И так уже третий год. Утверждает – от холодной воды организм будто перезагружается, поэтому и болезни не цепляются.

"Просто однажды мне подружка предложила, и так мы начали купаться, и после этого я не останавливалась. Иммунитет намного улучшился, единственное, что если вирус, то да. Но легче переносится всегда", – говорит Ольга Васанова.

Самое трудное – это заставить себя зайти в воду. Хотя температура воды в реке не опускается ниже трех градусов, это в любом случае – стресс для организма. Поэтому подготовка и разогрев – обязательно.

"Можно пробежаться, можно дома принимать контрастный душ, можно дома обливаться холодной водой. Но на самом деле надо избавиться от всех страхов и просто делать это", – продолжила Ольга Васанова

Готовиться к купанию лучше начинать заблаговременно, говорят врачи. Однако короткое погружение для здорового человека все равно будет полезным: усилится иммунитет, активизируется кровообращение и улучшится дыхание.

"Хотя бы готовиться тем, чтобы взять с собой коврик, взять с собой без шнурков обувь, желательно, без лишних пуговиц, без шнурков-завязок", – рекомендует Отто Стойка, главный врач Киевского городского центра здоровья.

А вот алкоголь во время таинства противопоказан.

"Он сначала расширяет сосуды, затем резко сужает, и поэтому человек может сначала испытывать прилив тепла, а потом перемерзнуть. Ну и координация движений. Может тоже ей мешать", – добавил Стойка.

Купаться нужно только в проверенных, людных местах. Это уже советы от спасателей.

"В каждом районе, в каждом городе есть специально отведенные для этого места, где есть прорубь, где постоянно дежурят спасатели и медицинская служба", – отметила Тамара Благоверная, начальник агитационно-пропагандистского отдела главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Сами любители купаний круглый год говорят – самое главное – это правильно себя настроить и решиться окунуться.

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