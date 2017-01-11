Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Люди
Как привести себя в форму после затяжных праздников (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7874/6_main.1484159017.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/6_tn.1484159017.jpg Люди Диетологи советуют высыпаться и устроить разгрузочный день 

Как привести себя в форму после затяжных праздников (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:52

Диетологи советуют высыпаться и устроить разгрузочный день 


Делу время, а потехе час. После затяжных новогодних каникул многим украинцам сложно вернуться в привычный рабочий ритм. В офис идут неохотно, да и продуктивностью труда могут похвастать не многие.

За две недели новогодних праздников у многих украинцев накопились не только пара лишних килограмм, но и масса работы. Но вернувшись на служебное место паниковать не стоит, успокаивают эксперты. Разделите все задания по важности и срочности.

Не успеваете сами – попросите помочь коллег, советуют специалисты. Ему же подтянуть дела можно помочь, когда удастся вернуться в "рабочую форму". Домашних придется предупредить – в ближайшее время служба будет отнимать большую часть сил и времени. Но забывать о себе не стоит.

"Выходите покушать регулярно, вы спите, вы прогуливаетесь в офисе. Вы даже в обед вырезаете минут 15-20 чтобы погулять. Потому, что как только вы в панике, вы раздражены, вы на эмоциях – ваш интеллектуальный рабочий потенциал падает и то, что вы могли выполнить за 2 часа, вы делаете за день", – говорит Татьяна Пашкина, менеджер по подбору персонала.

Для плодотворной работы важно высыпаться, акцентируют психологи. После бурных ночей нужно привыкнуть снова ложиться не позже 11 вечера. А за завтраком планировать день.

"Нужно начинать ставить цели конкретные. Когда человек приходит на работу – он должен поставить хотя бы незначительные мелкие цели себе. Абсолютно четкие пункты, прорисовать, записать. Это поможет ему быстрее втянуться в работу", – рекомендует Алексей Шевцов психотерапевт, гипнотерапевт.

Желудку тоже нужен отдых. Диетологи советуют устроить разгрузочные дни. Побольше овощей: свеклы, моркови и сельдеря, Но никакого голодания.

"После нескольких дней очистительных нужно переходить на правильный режим питания. 4-5 раз в день кушать небольшими порциями. И обязательно должно быть в рационе или мясо, или рыба или птица, что человеку по карману", – отметил Борис Скачко, врач-диетолог.

Налегать на энергетические напитки и кофе не стоит, предупреждают диетологи. Кратковременный прилив сил чреват проблемами с сердцем и даже депрессией.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
отдых, работа, праздники, кофе, напитки, настроение, менеджер, ритм, диетологи, психологи

Вы сейчас просматриваете новость "Как привести себя в форму после затяжных праздников (видео)". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.