Каскадер повторил "шпагат Ван Дамма" на самосвалах (видео)
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В Беларуси известный каскадер Денис Блохин смог повторить знаменитый трюк Жан-Клода Ван Дамма, сделавшего шпагат на мчащихся грузовиках.
Для съемок Белорусский автомобильный завод предоставил каскадеру два самосвала "БелАЗ-7517" и "БелАЗ-7518" общей грузоподъемностью свыше 300 тонн.
Ранее белорус повторил трюк Ван Дамма и сел на шпагат между "Запорожцами".
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