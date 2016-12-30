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Каскадер повторил "шпагат Ван Дамма" на самосвалах (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/75_main.1483095981.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/75_tn.1483095981.jpg Люди Видео стремительно набирает популярность в сети 

Каскадер повторил "шпагат Ван Дамма" на самосвалах (видео)

Сегодня, 13:05

Видео стремительно набирает популярность в сети 


В Беларуси известный каскадер Денис Блохин смог повторить знаменитый трюк Жан-Клода Ван Дамма, сделавшего шпагат на мчащихся грузовиках.

Для съемок Белорусский автомобильный завод предоставил каскадеру два самосвала "БелАЗ-7517" и "БелАЗ-7518" общей грузоподъемностью свыше 300 тонн.

Ранее белорус повторил трюк Ван Дамма и сел на шпагат между "Запорожцами".
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Источник:

NEWSru.com

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