Китаянка поджигала машины соседей, чтобы отомстить за собаку

Сегодня, 03:00

Некоторые страховые компании уже отказали пострадавшим в выплатах возмещения за ущерб

Фото: AFP
Фото: AFP

45-летняя жительница провинции Цзилинь на северо-востоке КНР задержана за то, что сожгла не менее десятка автомобилей своих соседей, чтобы отомстить за свою погибшую под колесами машины собаку.

В результате устроенных женщиной поджогов за последние несколько месяцев пострадали не только обычные машины, но и пикапы, электромобили, а также велосипеды, сообщает South China Morning Post.

Женщину задержали с двумя зажигалками в кармане. Полиция ведет расследование.

Также сообщается, что некоторые страховые компании уже отказали пострадавшим в выплатах возмещения за ущерб.

Ранее сообщалось, что  на юге Китая разгневанная женщина, вооруженная молотком, разбила дорогой BMW мужа-изменника.
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Источник:

Вести.Ru

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