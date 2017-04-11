Китаянка поджигала машины соседей, чтобы отомстить за собаку
Некоторые страховые компании уже отказали пострадавшим в выплатах возмещения за ущерб
45-летняя жительница провинции Цзилинь на северо-востоке КНР задержана за то, что сожгла не менее десятка автомобилей своих соседей, чтобы отомстить за свою погибшую под колесами машины собаку.
В результате устроенных женщиной поджогов за последние несколько месяцев пострадали не только обычные машины, но и пикапы, электромобили, а также велосипеды, сообщает South China Morning Post.
Женщину задержали с двумя зажигалками в кармане. Полиция ведет расследование.
Также сообщается, что некоторые страховые компании уже отказали пострадавшим в выплатах возмещения за ущерб.
Ранее сообщалось, что на юге Китая разгневанная женщина, вооруженная молотком, разбила дорогой BMW мужа-изменника.
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