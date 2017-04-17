Любовное письмо Хемингуэя Марлен Дитрих продадут с аукциона

За несколько десятилетий актриса и писатель обменялись десятками писем. Часть из них хранится в архивах

Письмо, в котором известный американский писатель, лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй признается в любви актрисе Марлен Дитрих, выставлено на аукцион. Как сообщает The Daily Mail, лот оценивается в 30 тысяч долларов. Аукцион состоится 4 мая в Нью-Йорке.

Послание Хемингуэя датировано 12 августа 1952 года – писатель отправил письмо с Кубы, где тогда жил. За год до этого Дитрих призналась, что хранит его фотографию у изголовья своей кровати.

Хемингуэй и Дитрих познакомились в 1934 году и с тех пор состояли в переписке. Романа между ними не было. По словам Хемингуэя, они стали "жертвами неодновременной страсти". Тем не менее, в послании он неоднократно признается Дитрих в любви.

За несколько десятилетий актриса и писатель обменялись десятками писем. Часть из них хранится в архивах, некоторые находятся у потомков. Внуки Дитрих за последние несколько лет уже выставляли полученные ею от Хемингуэя письма на аукцион.

Эрнест Хемингуэй родился в пригороде Чикаго Оук-Парк (штат Иллинойс) в 1899 году.

Первый писательский успех пришел к Хемингуэю в 1926 году после выхода в свет "И восходит солнце". В 1937 году писатель участвовал в гражданской войне в Испании. В 1949 году переехал на Кубу, где возобновил литературную деятельность.

В 1954 году Эрнест Хемингуэй получил Нобелевскую премию по литературе. Он был женат четыре раза. Хемингуэй застрелился из ружья в 1961 году.

Марлен Дитрих - немецкая и американская актриса. Прожила долгую жизнь: родилась в 1901 году в Берлине, умерла в 1992 году в Париже. Снималась в фильмах "Трагедия любви", "Голубой ангел", Целую вашу руку, мадам", "Женщина, которая желанна" и других.

Несмотря на то, что Дитрих официально была замужем за администратором кинопроизводства Рудольфом Зибером, она заводила любовные романы. Среди тех, с кем актриса состояла в связи, были немецкий писатель Эрих Мария Ремарк и французский актер Жан Габен. Переписка Дитрих с Хемингуэем была опубликована через 15 лет после смерти актрисы.