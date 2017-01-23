Маленькая подружка невесты: в сеть выложили видео с девятилетней Кейт Миддлтон (видео)
Брак Миранды Фут и Гэри Голдсмита распался через 18 месяцев после церемонии
В интернете опубликовано неизвестное видео с девятилетней Кейт Миддлтон и ее семилетней сестрой Пиппой в роли подружек невесты.
Об этом сообщает Daily Mail и публикует видеоролик.
По данным издания, запись была сделана в 1991 году во время свадьбы дяди сестер Гэри Голдсмита в Бернеме. Его избранницей стала Миранда Фут.
Известных нынче подружек невесты можно увидеть в компании более старших "коллег".
Но брак Фут и Голдсмита распался через 18 месяцев после церемонии.
Примечательно, что летом 2017 года планируется свадьба Пиппы Миддлтон.
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