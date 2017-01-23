Маленькая подружка невесты: в сеть выложили видео с девятилетней Кейт Миддлтон (видео)

Брак Миранды Фут и Гэри Голдсмита распался через 18 месяцев после церемонии

В интернете опубликовано неизвестное видео с девятилетней Кейт Миддлтон и ее семилетней сестрой Пиппой в роли подружек невесты.

Об этом сообщает Daily Mail и публикует видеоролик.

По данным издания, запись была сделана в 1991 году во время свадьбы дяди сестер Гэри Голдсмита в Бернеме. Его избранницей стала Миранда Фут.

Известных нынче подружек невесты можно увидеть в компании более старших "коллег".

Но брак Фут и Голдсмита распался через 18 месяцев после церемонии.

Примечательно, что летом 2017 года планируется свадьба Пиппы Миддлтон.