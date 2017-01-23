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Маленькая подружка невесты: в сеть выложили видео с девятилетней Кейт Миддлтон (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/61_main.1485184166.png http://www.segodnya.ua/img/article/7909/61_tn.1485184166.png Люди Брак Миранды Фут и Гэри Голдсмита распался через 18 месяцев после церемонии

Маленькая подружка невесты: в сеть выложили видео с девятилетней Кейт Миддлтон (видео)

Сегодня, 17:10

Брак Миранды Фут и Гэри Голдсмита распался через 18 месяцев после церемонии

Кейт Миддлтон с сестрой Пиппой слева на фото. Кадр из видео
Кейт Миддлтон с сестрой Пиппой слева на фото. Кадр из видео

В интернете опубликовано неизвестное видео с девятилетней Кейт Миддлтон и ее семилетней сестрой Пиппой в роли подружек невесты.

Об этом сообщает Daily Mail и публикует видеоролик.

По данным издания, запись была сделана в 1991 году во время свадьбы дяди сестер Гэри Голдсмита в Бернеме. Его избранницей стала Миранда Фут.

Известных нынче подружек невесты можно увидеть в компании более старших "коллег".

Но брак Фут и Голдсмита распался через 18 месяцев после церемонии. 

Примечательно, что летом 2017 года планируется свадьба Пиппы Миддлтон.
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