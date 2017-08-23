"МММ-Трамп": в сети появилось уникальное фото президента США в компании Лени Голубкова

Сегодня, 07:12

Интернет-пользователи с ностальгией восприняли фото, принявшись шутить по поводу антуража 90-х

Дональд Трам. Фото: AFP
Дональд Трам. Фото: AFP

Редкая архивная фотография президента США во время визита в Москву опубликована в интернете. Редкий архивный снимок новоизбранного 45-го президента США Дональда Трампа во время визита в Москву в 1996 году опубликовал в соцсети известный блогер Рустем Адагамов, – пишет topnews.

Тогда еще бизнесмен Дональд Трамп посетил российскую столицу с целью построить здесь свой отель. 

"Редкое фото: Дональд Трамп и Леня Голубков (персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1992—1994 годах, сыгранный актером Владимиром Пермяковым. – Прим.)" на одном снимке", – подписал Адагамов на своей странице в Twitter уникальный снимок.


Интернет-пользователи с ностальгией восприняли фото, принявшись шутить по поводу антуража 90-х, сопровождавшего тогда подобные мероприятия, и особенно по поводу персонажа Лени Голубкова, не сходившего в то время с экранов ТВ.

"Трамп размечтался: куплю жене сапоги", "Мы не халявщики – мы партнеры!", "Равнозначные персоны", "МмМ-Трамп. Парарамп", "Трамп поди акции МММ покупал", "Если бы не Леня Голубков, не бывать ему президентом", "Как говорил поэт Вишневский: "О, как я голодал без презентаций!", – шутили комментаторы.
Кто-то даже усмотрел на снимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро: "Там еще и Мадуро справа затесался..."

Напомним, Дональд Трамп планировал возводить в Москве элитный жилой комплекс для иностранных бизнесменов, для чего несколько раз посещал столицу РФ для деловых переговоров.
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