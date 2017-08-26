Спустя 36 лет восстановлена съемка свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза (видео)

Сегодня, 06:49

Съемка охватила всю церемонию — от начала и до конца, включая клятвы и фразы согласия Чарльза и Дианы

Момент со свадебной церемонии. Фото: скрин с видео
Момент со свадебной церемонии. Фото: скрин с видео

Агенство Associated Press спустя 36 лет восстановило архивную съемку свадебной церемонии принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, которая стала принцессой Уэльской и, по выражению AP, вдохнула новую жизнь в королевскую семью Великобритании, – передает TJ.

AP получило 25-минутную съемку из архивов British Movietone еще в 2016 году, но результаты работы представило только 25 августа 2017 года. Эта компания была единственной, кто снимал церемонию на высококачественную 35-миллиметровую пленку. Это, по мнению специалистов агентства, и сделало возможным итоговый результат.

Поцелуй на балконе:

По словам вице-президента издания по продажам в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Алвина Линдси, восстановленное видео в разрешении 4K "ушло далеко" от уже известных записей 1980-х годов.

AP опубликовало все восстановленные видео и ролик о работе над проектом на своем YouTube-канале. Съемка охватила всю церемонию — от начала и до конца, включая клятвы и фразы согласия Чарльза и Дианы.

Клятва Дианы:


Свадьба состоялась 29 июля 1981 года. В браке у Чарльза и Дианы родились два сына – принцы Уильям и Гарри. В 1992 году супруги разошлись, а через четыре года официально развелись. После этого Диану стали называть "народной принцессой" за популярность в обществе.

31 августа 1997 года в Париже 36-летняя Диана разбилась в автокатастрофе, проезжая по тоннелю вместе с египетским предпринимателем Доди аль-Файедом. Согласно данным расследования, причиной аварии стало нетрезвое состояние водителя Анри Поля, который набрал большую скорость и не справился с управлением.

Ранее были опубликованы неизвестные ранее фото принцессы Дианы.
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