Сумочка из жабы и шляпки с перьями: киевлянка собрала уникальную коллекцию

Всего дизайнер собрала 250 вещей, самой старой – почти 280 лет

Киевлянка Марина Иванова собрала уникальную коллекцию женской одежды. Это аутентичные платья, в которых выходили замуж, посещали оперу или прогуливались модницы почти 200 лет назад.

Дизайнер Марина Иванова коллекционирует женскую одежду уже 30 лет. Изысканные платья и аксессуары женщина собирала по всему миру. Самая старая вещь – опахало, которому почти 280 лет. А самые дорогие экспонаты – платья. "Здесь обилие вышивки, страз, камней, кружева очень дорогого, очень дорогие ткани, отделка мехом", – говорит дизайнер.

Шляпки с экзотическими перьями, птичками и драгоценностями – головной убор дамы позапрошлого столетья рассказывал о ее статусе красноречивее визитки. Каждая шляпка богатых барышень создавалась конкретно под каждое платье.

Есть у Марины Ивановой и единственная в мире сумочка из настоящей жабы. Аксессуару более 120-ти лет, его коллекционер купила на аукционе в Париже. "Видимо, эта дама была очень экстравагантна. Я представляю, как она вышла на улицу и шокировала всех своих подружек", – говорит дизайнер.

В целом же в коллекции Марины Ивановой 250 костюмов и сейчас это самая большая коллекция на постсоветском пространстве.