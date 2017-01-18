Трое молодых украинцев вошли в престижный рейтинг Forbes

Forbes включил в рейтинг успешных людей в возрасте до 30 лет троих украинцев. По мнению экспертов, новаторами в области искусств стали Дарья Шаповалова, основатель sales и PR агентства More Dash, а также международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, и дизайнер Анна Каренина, основательница бренда Anna K, – передает "НВ".

Как сообщает Forbes, 29-летняя Дарья Шаповалова помогает налаживать связь между дизайнерами Восточной Европы и крупными рынками, в то время как одежда 21-летней Карениной представлена в 25 странах мира.

В рейтинг новаторов в области права и политики вошел 20-летний Антон Марчук, который является антикоррупционным экспертом, аналитиком и расследователем. Он также известен выступлениями на Мировом Форуме Демократии и Варшавском саммите.