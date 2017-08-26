Турист сфотографировал ударившую в него в горах молнию

Сегодня, 06:22

Очевидцы вызвали спасателей, которые помогли его госпитализировать с ожогами тела 

Фото: Daily Mail
Фото: Daily Mail

Австрийский турист, который совершал пеший поход в горах Сьерра Невада на севере штата Калифорния, пострадал от удара молнии, попавшей прямо в него.

Разряд оказался запечатлен на камеру мобильного телефона, который мужчина держал в руках, чтобы снять открывающиеся с вершины горы виды.

Австриец, имя которого указывается как Матиас, находился в походе со своей подругой и знакомым. Молния ударила в него на вершине горы под названием Тинкерс Ноб. Очевидцы увидели вспышку и вызвали спасателей, которые зафиксировали у пострадавшего серьезные ожоги тела, сообщает Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина при этом мог передвигаться самостоятельно, хоть и с трудом. Его одежда и обувь также обгорели в нескольких местах. Его доставили вертолетом в одну из местных больниц, его состояние оценивается как стабильное.

В момент удара молнии Матиас делал фото на свой телефон, который в итоге уцелел. На получившемся фото видна бело-оранжевая полоса, пересекающая экран по вертикали.

Ранее сообщалось, что в одном из парков в Токио после удара молнии были госпитализированы сразу девять человек.
турист, телефон, молния, калифорния, австриец

Вы сейчас просматриваете новость "Турист сфотографировал ударившую в него в горах молнию". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Вести.Ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Молния ударила, когда мужчина вытаскивал удочки из воды. Фото: из открытых источников

В Украине молния убила полицейского

24 Мая, 05:15

Мужчина вместе с семьей отдыхал на местном водоеме

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одесской области от удара молнии сгорел дом

29 Июля, 10:14

На место прибыли сотрудники ГСЧС, которые до утра боролись с огнем 

Другие страны

Фото: pixabay.com

В Индии от ударов молнии погибли 14 человек

31 Июля, 10:28

Больше всего жертв зафиксировано в округе Бхадрак 

Невероятное

Видеошок: молния ударила в едущий по трассе автомобиль

16 Мая, 06:32

Из дымящегося автомобиля в панике выбегают люди

Невероятное

Вышеописанный случай остается уникальным в своем роде. Фото: sunhome.ru

Может ли молния убить человека, находящегося в доме

5 Марта, 05:45

В США произошел редкий случай - мужчина погиб от удара молнии, разговаривая по стационарному телефону

США

Фото: pixabay.com

В США собака спасла девочек, в которых попала молния

31 Июля, 03:08

Сейчас пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования