Ученые назвали лучший возраст для того, чтобы стать матерью

Сегодня, 17:28

У женщины есть 15 "идеальных" лет для рождения ребенка

Ученые назвали возраст, в котором женщина лучше всего справляется с материнскими обязанностями. Фото: elle.ua
Ученые назвали возраст, в котором женщина лучше всего справляется с материнскими обязанностями. Фото: elle.ua

Королевский колледж акушерства и гинекологии провел исследование, в рамках которого специалисты смогли определить идеальный возраст женщины для рождения ребенка, сообщает elle.ua И это период от 20 до 35 лет. 

Именно в течение этих 15 лет у женщин самая маленькая вероятность повышенного давления во время беременности, выкидыша или необходимости кесарева сечения. Кроме того, в возрасте от 20 до 35 женщины гораздо лучше справляются с лишением сна и имеют больше энергии по уходу за малышом.

Однако лучший возраст для того, чтобы заниматься воспитанием ребенка, отличается от этих данных. Согласно исследованиям в Орхусском университете в Дании, он начинается аж после 30 лет. Ученые утверждают, что женщины, которые становятся матерями в зрелом возрасте, обычно более образованные, финансово независимые, в основном состоят в стабильных отношениях и имеют тенденцию быть крайне снисходительными, гибкими в деле воспитания детей.

Сочетание этих особенностей способствуют авторитетному (в отличие от авторитарного) стилю воспитания малыша. Кроме того, датское исследование показало, что матери старше 33 лет склонны быть гораздо более терпеливыми. А это способствует возникновению благополучных отношений в семье и между матерью и ребенком в частности.
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