Ученые объяснили, почему перед умирающим проносится вся его жизнь

Результаты опроса показали, что с подобными ощущениями люди сталкиваются не только в критических ситуациях

Израильские ученые из Медицинской школы "Хадасса" Еврейского университета в Иерусалиме доказали, что человеческому сознанию свойственен удивительный феномен, неоднократно описанный в популярной, медицинской и психологической литературе. Речь идет о картинках собственной жизни, стремительно проносящихся перед глазами умирающего.

Как сообщает издание Consciousness and Cognition, медики провели исследование, на первом этапе которого были тщательно опрошены семь человек, имевших предсмертный опыт и видевших подобным образом события своей жизни. Затем, на основе полученных данных исследователи разработали анкету, в которой всестороннее рассматривался этот феномен.

Полученный опросник ученые раздали 264 респондентам разных возрастов и профессий, не имевших такого опыта, как первые семь человек. Однако выяснилось, что и им знакомы описываемые переживания. Более того, исследователям удалось выделить определенные закономерности, например, порядок и непрерывность событий, их "перетекание" из прошлого в будущее и связанные с их восприятием эмоции.

В итоге ученые пришли к выводу о том, что повторное переживание жизненных событий в виде своеобразного ускоренного "кино" – это явление с четко определенными характеристиками, и его "смотрят" даже вполне здоровые люди, не испытавшие смертельной опасности.

То есть такой образ мышления изначально входит в человеческую систему познания и может активно проявляться в экстремальных условиях во время психологического и физиологического стресса.

Ранее ученые заявили, что после смерти люди попадают в параллельный мир.