Ученые выяснили, как оживленные улицы влияют на мозг человека

Люди, живущие в пределах 50 метров от дорог с высоким трафиком, чаще страдают от слабоумия

Люди, живущие рядом с загруженными автомагистралями, сталкиваются с более высоким риском развития слабоумия, чем те, кто держится от выхлопных газов подальше.

К такому выводу пришли канадские ученые из провинции Онтарио, опубликовавшие результаты своей работы в журнале The Lancet.

Исследователи изучили записи о состоянии здоровья более 6,5 миллиона жителей Онтарио в возрасте от 20 до 85 лет и попытались выяснить, есть ли связь между местом их проживания и такими неврологическими расстройствами, как слабоумие, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. Для этого сопоставлялись диагнозы людей и почтовые индексы их домов.

В результате выяснилось, что люди, жившие в пределах 50 метров от дорог с высоким трафиком, страдали от слабоумия на семь процентов чаще по сравнению с теми, чьи дома находились на удалении от основных магистралей хотя бы в 300 метров.

При этом для болезни Паркинсона и рассеянного склероза такой зависимости выявлено не было.