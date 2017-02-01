Ученые выяснили, почему кожа на пальцах сморщивается в воде

Сегодня, 14:55

Сморщивание способствует лучшему сцеплению пальцев с мокрыми предметами

Фото: mirfactov.com
Фото: mirfactov.com

Ученые строили различные догадки относительно того, почему кожа на пальцах рук начинает морщиниться после долгого пребывания в воде. И, похоже, что сотрудникам Университета Ньюкасла удалось раскрыть тайну этого феномена.

Исследователи провели лабораторный эксперимент с добровольцами, показавший, что данное явление, видимо, связано с эволюционными механизмами, пишет MedDaily.ru.

Сморщивание способствует лучшему сцеплению пальцев с мокрыми предметами. А сами морщинки возникают в результате сужения сосудов, располагающихся под кожей.

В ходе эксперимента участникам предлагали брать в руки сухие или мокрые предметы, например, скользкие шарики разного размера.

В первом случае добровольцы должны были хватать предметы сухими руками. Во втором участников просили это сделать только после того, как они подержат свои руки в воде в течение получаса.

Как показал эксперимент, добровольцы быстрее и лучше ухватывались за мокрые шарики, когда кожа на их пальцах была сморщена из-за пребывания в воде.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему у человека пять пальцев на руках.
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Источник:

Российская газета

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