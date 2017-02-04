Ученые выяснили, почему людей раздражает чавканье
Открытие позволило им понять состояние людей, страдающих мисофонией, а также дает возможность найти способ излечения от нее
Группа ученых из Ньюкаслского университета в Англии объяснила причины появления мисофонии — формы нетерпимости к определенным звукам.
Специалистам удалось впервые с помощью магнитно-резонансной томографии зафиксировать четкие изменения в структуре лобной доли головного мозга у людей, страдающих этим расстройством. Таким образом, причина мисофонии кроется не в излишней чувствительности, а в отделах мозга, отвечающих за регулирование эмоций. Раздражающие звуки приводят к учащению сердцебиения у пациентов и повышенному потоотделению.
Олана Тейнсли-Хэнкок, страдающая мисофонией, рассказала, что звуки чавканья или дыхания могут вызвать у нее паническую атаку.
"Я долгое время избегала людных мест, вроде кинотеатров. Чтобы избежать звуков, я обычно прохожу в поезде семь-восемь вагонов, а также ушла с работы спустя три месяца, так как большую часть времени плакала и испытывала панические атаки", — пояснила она.
Открытие ученых позволило им понять состояние людей, страдающих мисофонией, а также дает возможность найти способ излечения от нее. Однако специалисты до сих пор не могут выяснить, почему у пациентов вызывают раздражения лишь определенные звуки, а не все.
Ранее сообщалось, что исследователи из Университета Любека в Германии выяснили, что случайные колебания мозговой активности (нейронный шум) могут возникать из-за процессов старения и усиливаться с возрастом.
Вы сейчас просматриваете новость "Ученые выяснили, почему людей раздражает чавканье". Другие Люди смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии