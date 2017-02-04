Ученые выяснили, почему людей раздражает чавканье

Сегодня, 15:44

Открытие позволило им понять состояние людей, страдающих мисофонией, а также дает возможность найти способ излечения от нее

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Группа ученых из Ньюкаслского университета в Англии объяснила причины появления мисофонии — формы нетерпимости к определенным звукам.

Специалистам удалось впервые с помощью магнитно-резонансной томографии зафиксировать четкие изменения в структуре лобной доли головного мозга у людей, страдающих этим расстройством. Таким образом, причина мисофонии кроется не в излишней чувствительности, а в отделах мозга, отвечающих за регулирование эмоций. Раздражающие звуки приводят к учащению сердцебиения у пациентов и повышенному потоотделению.

Олана Тейнсли-Хэнкок, страдающая мисофонией, рассказала, что звуки чавканья или дыхания могут вызвать у нее паническую атаку.

"Я долгое время избегала людных мест, вроде кинотеатров. Чтобы избежать звуков, я обычно прохожу в поезде семь-восемь вагонов, а также ушла с работы спустя три месяца, так как большую часть времени плакала и испытывала панические атаки", — пояснила она.

Открытие ученых позволило им понять состояние людей, страдающих мисофонией, а также дает возможность найти способ излечения от нее. Однако специалисты до сих пор не могут выяснить, почему у пациентов вызывают раздражения лишь определенные звуки, а не все.

Ранее сообщалось, что исследователи из Университета Любека в Германии выяснили, что случайные колебания мозговой активности (нейронный шум) могут возникать из-за процессов старения и усиливаться с возрастом.
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Источник:

Lenta.ru

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