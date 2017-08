Умер знаменитый британский писатель-фантаст

В возрасте 92 лет скончался известный британский писатель Брайан Олдисс. Об этом сообщает Telegraph.

"С большим прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого отца и деда. Брайан мирно скончался у себя дома на свой 92-й день рождения", – говорится в сообщении, опубликованном членами его семьи в Twitter.

It is with great sadness we announce the death of our beloved father & grandfather. Brian died peacefully at home on his 92nd birthday ^TA