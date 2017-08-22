Умер знаменитый британский писатель-фантаст

Вчера, 19:58

Лауреат двух наиболее значимых литературных премий в области фантастики скончался в возрасте 92 лет

Брайан Олдисс. Фото: Wikipedia / Lars (Lon) Olsson
Брайан Олдисс. Фото: Wikipedia / Lars (Lon) Olsson

В возрасте 92 лет скончался известный британский писатель Брайан Олдисс. Об этом сообщает Telegraph.

"С большим прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого отца и деда. Брайан мирно скончался у себя дома на свой 92-й день рождения", – говорится в сообщении, опубликованном членами его семьи в Twitter.

Брайан Уилсон Олдисс, – английский писатель, получивший всемирную известность благодаря своим произведениям в жанре научной фантастики, в частности, трилогии "Гелликония" (1982—1985), а также НФ-критике. Лауреат двух наиболее значимых литературных премий в области фантастики: Хьюго (1962) и Небьюла (1965).
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