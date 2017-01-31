В Австралии кенгуру перепрыгнул через велосипедиста в движении (видео)

В Австралии велосипедисты во время поездки по холмистой местности неподалеку от города Аделаида пережили захватывающую встречу с кенгуру. Животное внезапно выскочило из придорожного кустарника, перепрыгнув через голову одного из ездоков.

Велосипедист Майкл Бленд, оказавшийся прямо под кенгуру во время прыжка животного, отметил в комментариях: "Его хвост или нога просто зацепились за мой шлем".

Кроме того, сам велосипедист успел слегка пригнуться, благодаря чему животное его не сбило.

При этом известны случаи, когда встречи людей с кенгуру заканчивались не столь безобидно. В середине января жительница австралийского города Мельбурн Дебби Уркарт едва осталась в живых, после того как во время пробежки рядом с домом на нее напало агрессивное сумчатое. Двухметровое животное сбило женщину с ног и рвало ее когтями.

Лишь когда женщина притворилась мертвой, кенгуру отошел, и ей удалось добраться до дома, истекая кровью. В больнице пострадавшей диагностировали разрыв нескольких мышц и глубокие ссадины, наложив 35 швов.

В августе прошлого года сообщалось о похожем инциденте в австралийском городе Пойнт-Вернон, штат Квинсленд. Там кенгуру напал на двухлетнюю девочку, которая гуляла во дворе дома вместе с шестилетним братом. На помощь ребенку пришла его мать.

В мае 2016-го кенгуру атаковал двух женщин, катавшихся на велосипедах в Долине Клэр в штате Южная Австралия. Пострадавшие получили серьезные травмы: у одной из них обнаружили трещины ребер и повреждение внутренних органов, другая отделалась сотрясением мозга.