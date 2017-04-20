В Китае нашли пять окаменелых яиц динозавра
В радиусе яйца достигают 13-14 сантиметров, толщина их скорлупы – два сантиметра
На юге Китая были случайно обнаружены пять яиц динозавра, их возраст оценивается в 70 миллионов лет. Эта находка, надеются ученые, позволит реконструировать изменения климата, а также прольет свет на процесс формирования местного ландшафта.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на китайское агентство "Чжунго синьвэнь ван", неожиданное открытие в районе города Фошань (провинция Гуандун) совершил рабочий, он передал окаменелые яйца археологам.
Они же определили, что находка относится к позднему Меловому периоду (145 – 66 миллионов лет назад). В радиусе яйца достигают 13-14 сантиметров, толщина их скорлупы – два сантиметра. Скорее всего, отложили их травоядные ящеры.
Теперь яйца динозавра передадут на хранение Наньхайскому музею в Фошани.
Отметим, что буквально несколько дней назад яйца динозавра также были обнаружены на юге Аргентины.
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