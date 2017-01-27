В мире вспоминают жертв Холокоста (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:02

В общей сложности во время Второй мировой войны жертвами нацистов стали около шести миллионов евреев


Жертв Холокоста сегодня вспоминают во всем мире. 27 января 1945 года на свободу вышли те, кто уцелел в лагере смерти Аушвиц неподалеку польского Освенцима.

Через страшные пытки, нечеловеческие медицинские опыты и газовые камеры в лагере прошли почти три миллиона человек.

В общей сложности во время Второй мировой войны жертвами нацистов стали около шести миллионов евреев.

Для украинцев Холокост ассоциируется с Бабьим Яром. Там во время войны нацисты казнили около 150 тысяч людей разных национальностей. Среди них больше всего – евреев.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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