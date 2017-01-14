В США сотрудника ресторана уволили за прыжки через скакалку из теста (видео)
После инцидента государственные инспекторы провели внеочередную проверку заведения
Сотрудника сети ресторанов Jimmy John’s уволили за то, что он прыгал через тесто, как через скакалку, сообщает издание Huffington Post.
Поводом для скандала стало видео, выложенное в мессенджере Snapchat. Оно показывало молодого человека в фартуке, скачущего через длинный жгут из теста в подсобном помещении ресторана в городе Джексонвилл, штат Флорида.
"Мы не одобряем такое поведение и принимаем меры, необходимые для того, чтобы подобное не повторилось", — заявили владельцы франшизы Jimmy John’s.
Провинившийся сотрудник был уволен.
После инцидента государственные инспекторы провели внеочередную проверку ресторана и обнаружили 17 нарушений.
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