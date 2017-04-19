В Турции продавец отбился от вооруженного мужчины помидорами

Сегодня, 17:00

После инцидента выяснилось, что нападаший – это бывший муж сестры лавочника


Владелец одной из овощных лавок в турецком городе Шанлыурфа отбился от вооруженного мужчины, закидав его помидорами. Об этом сообщает The Daily Mail.

Хозяин магазина Мехмет Тосан рассказал, что злоумышленник внезапно появился перед прилавком.

"Я стоял прямо у ящиков с томатами. Когда он направил на меня дробовик, я кинул в него помидор и попал прямо в глаз. От неожиданности он потерял равновесие и начал беспорядочную стрельбу", — отметил торговец.

Он также уточнил, что нападавший — бывший муж его сестры, однако затруднился назвать его мотивы. Полиция ведет розыск мужчины.

Ранее сообщалось, что владелец мотоцикла отбился от грабителей, напавших на него с нунчаками.
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Источник:

Lenta.ru

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