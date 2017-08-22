В ухе китайца нашли живую ящерицу

Сегодня, 03:00

Мужчина обратился к врачу с жалобами на неприятные ощущения в ухе 

Фото: beforeitsnews.com
Фото: beforeitsnews.com

Из уха жителя китайского города Гуанчжоу, провинция Гуандун, извлекли живую ящерицу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина утверждает, что его разбудили неприятные ощущения в ухе. Он чувствовал, что внутри головы кто-то ползает, и предположил, что во время сна в ухо забрался таракан.

При осмотре врач обнаружил в наружном слуховом проходе живого геккона. Когда он попытался подцепить ящерицу пинцетом, та стала уворачиваться. Чтобы обездвижить животное, ему пришлось прибегнуть к успокоительному средству.

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Врачи обеспокоены отсутствием у геккона хвоста. Недостающая часть тела могла остаться в ухе пациента, однако отыскать ее так и не удалось.

Гекконы — семейство небольших ящериц, обитающих в тропиках и субтропиках. Их лапы покрыты микроскопическими волосками, которые сцепляются с опорной поверхностью и позволяют гекконам перемещаться по стенам и потолку. Как и многие другие виды ящериц, они отбрасывают часть хвоста при опасности.
Китай, ухо, врач, ящерица

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Источник:

Lenta.ru

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