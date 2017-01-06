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Восьмилетний мальчик из Прикарпатья написал рождественскую колядку (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/83_main.1483652449.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/83_tn.1483652449.jpg Люди Ивано-франковец написал слова и музыку колядки и сам сделал аранжировку для нескольких инструментов

Восьмилетний мальчик из Прикарпатья написал рождественскую колядку (видео)

Сегодня, 10:05

Ивано-франковец написал слова и музыку колядки и сам сделал аранжировку для нескольких инструментов


О талантливом мальчике написал в фейсбуке друг семьи Денис Овчар. Он рассказал, что в прошлом году Даниил написал музыку для инсталляции "Песня деревьев", а в этом году сам написал слова и музыку колядки и сделал аранжировку несколько инструментов.

"Малый реально чудеса вытворяет в музыке – я дальше счета тонов/полутонов не пошел, а это чудо запросто перегоняет партию из одного в другой инструмент (не знаю, как называется), меняет тональности и делает с музыкой всякие другие чудеса", – пишет Денис.

В видео снялась вся семья Савок: родители и четверо детей. 

 
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