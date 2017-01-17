Взорвавшаяся электронная сигарета вышибла мужчине семь зубов

Американец получил серьезные ожоги лица, сейчас он находится в больнице

Житель американского штата Айдахо Эндрю Холл лишился семи зубов в результате того, что у него во рту взорвалась электронная сигарета. Кроме того, мужчина получил серьезные ожоги лица, сообщает Daily Mail.

Американец курил в ванной. Взрыв был настолько мощный, что в комнате треснула раковина, а на потолке возникли следы сажи.

"Я пользовался этим устройством около года, и уверяю вас, не делал ничего, что противоречило инструкции. Я лишился семи зубов, получил ожоги второй степени, поранил губы и внутреннюю полость рта", — написал житель Айдахо.

В настоящий момент Холл находится в больнице.