"Я не животное в клетке": дочь Обамы отказала фанатке в селфи

Сегодня, 08:00

Дотошная поклонница на этом не успокоилась и попыталась сфотографировать девушку исподтишка

Малия Обама с отцом. Фото: instagram
Малия Обама с отцом. Фото: instagram

Дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия совсем недавно съехала из родительского дома в общежитие Гарвардского университета, но уже устала от назойливых поклонников и поклонниц, пишет "Лайф" со ссылкой на портал TMZ.

Когда Малия вместе с подружкой прогуливалась по центру Кембриджа (штат Массачусетс), их заметила незнакомая женщина. Она подбежала к девушкам и попросила сделать снимок на память для неё и её внука. Малия вежливо отказала.

Дотошная поклонница на этом не успокоилась и попыталась сфотографировать девушку исподтишка. Когда Малия это увидела, она спросила: "Вы собираетесь пихать мне это (фотоаппарат. — Прим. Ред.) в лицо, словно я животное в клетке?"

По информации портала, в итоге женщина все же сделала фото.

Ранее сообщалось, что твит Обамы побил исторический рекорд по популярности.
США, Обама, фотоаппарат, поклонница, селфи, снимок

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