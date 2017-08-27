"Я не животное в клетке": дочь Обамы отказала фанатке в селфи

Дотошная поклонница на этом не успокоилась и попыталась сфотографировать девушку исподтишка

Дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия совсем недавно съехала из родительского дома в общежитие Гарвардского университета, но уже устала от назойливых поклонников и поклонниц, пишет "Лайф" со ссылкой на портал TMZ.

Когда Малия вместе с подружкой прогуливалась по центру Кембриджа (штат Массачусетс), их заметила незнакомая женщина. Она подбежала к девушкам и попросила сделать снимок на память для неё и её внука. Малия вежливо отказала.

Дотошная поклонница на этом не успокоилась и попыталась сфотографировать девушку исподтишка. Когда Малия это увидела, она спросила: "Вы собираетесь пихать мне это (фотоаппарат. — Прим. Ред.) в лицо, словно я животное в клетке?"

По информации портала, в итоге женщина все же сделала фото.

Публикация от Malia Ann Obama (@obama.malia) Авг 20 2017 в 9:27 PDT

Ранее сообщалось, что твит Обамы побил исторический рекорд по популярности.