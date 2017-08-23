Жуткое видео: девушка сорвалась с 50-метровой тарзанки
Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу
В сеть попали страшные кадры, на которых запечатлено, как 17-летняя девушка сорвалась с 50-метровой тарзанки в китайском национальном парке Шиду рядом с Пекином. Пострадавшая упала в воду. К счастью, школьница отделалась легкими травмами, сообщает Metro.
Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу, ее жизни ничто не угрожает.
В ходе расследования выяснилось, что девушка сорвалась в результате недопонимания между работниками аттракциона. Будут ли они наказаны, неизвестно.
Напомним, что недавно в Китае 14-летнюю девушку выбросило из аттракциона на полном ходу.
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