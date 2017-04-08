Дизайн однокомнатной "хрущевки": как с умом использовать 17 жилых квадратных метров

8 Апреля 2017, 18:55

Небольшая "однушка" в старом доме может стать настоящим предметом гордости для своего хозяина

  • Вы удивитесь, насколько просторнее станет комната, если вы откажетесь от тяжелых штор. Фото: trustload.com
  • Минимум мебели = максимум пространства для жизни. Оставляем только самое необходимое. Фото: pinterest.com
  • Мебель для небольшой квартиры должна быть многофункциональна. Небольшой раскладной диван будет удобен и для сна, и для приема гостей. Фото: mydesignclub.info
  • Пожертвов балконом вы сможете заметно увеличить жилое пространство. Фото: timeszp.com
  • Не складируйте мелкие вещи на полках. Фото в рамке и красивой вазы достаточно, чтобы сделать помещение уютным. Фото: pinterest.com
  • Используете место для хранения по максимуму. Журналы можно сложить в пуф, а книги - в тумбу под телевизор. Фото: filmlar.com
  • Диван превращается... В королевскую кровать! Фото: zheneva.top
  • Стол-трансформер станет незаменимым на семейных праздниках. Фото: stoltransformer.com.ua
Вы удивитесь, насколько просторнее станет комната, если вы откажетесь от тяжелых штор. Фото: trustload.com
Минимум мебели = максимум пространства для жизни. Оставляем только самое необходимое. Фото: pinterest.com
Мебель для небольшой квартиры должна быть многофункциональна. Небольшой раскладной диван будет удобен и для сна, и для приема гостей. Фото: mydesignclub.info
Пожертвов балконом вы сможете заметно увеличить жилое пространство. Фото: timeszp.com
Не складируйте мелкие вещи на полках. Фото в рамке и красивой вазы достаточно, чтобы сделать помещение уютным. Фото: pinterest.com
Используете место для хранения по максимуму. Журналы можно сложить в пуф, а книги - в тумбу под телевизор. Фото: filmlar.com
Диван превращается... В королевскую кровать! Фото: zheneva.top
Стол-трансформер станет незаменимым на семейных праздниках. Фото: stoltransformer.com.ua

Не всем посчастливилось жить в просторном частном доме или многокомнатной квартире, где есть, где разгуляться. Для многих из нас единственная комната квартиры служит и гостиной, и спальней, и кабинетом, а может даже и детской.

При правильном подходе и вдохновении с помощью косметического ремонта, перестановки и новой недорогой мебели – можно создать комфортный современный интерьер, который будет отвечать всем требованиям хозяина.

4 дельных совета для обустройства небольшой многофункциональной комнаты:

1. Сделайте ставку на естественное освещение. Полностью отказываться от штор не стоит, но обратите внимание на полупрозрачные ткани, шторы-нити или ролеты – они пропускают больше света и делают интерьер более "легким". Еще один плюс – легкие занавески собирают меньше пыли и вы сразу заметите, как легко вам стало дышать у себя дома. 

2. Лишние вещи – плохие союзники. Продумайте каждую деталь, оценив ее функциональное значение. Если вы используете письменный стол только для складирования журналов, а большая подставка под цветы никак не красит ваш дом – почему бы от них не избавиться? 

3. Мебель-трансформер способна творить чудеса. И речь не только о раскладном диване! Многие украинские производители предлагают разнообразные варианты мебели, которые можно трансформировать в зависимости от ситуации. Так в шкаф можно "спрятать" целую двуспальную кровать, а кофейный столик превратится в широкий стол для всех гостей. 

4. Функциональное хранение – наше все. Избавьтесь от лишних полок! Все мелкие предметы можно определить в небольшие корзины, которые легко уместятся в шкафу или отделении для постельного белья в диване. Да, мы знаем, как дороги вашему сердцу ракушки с надписью "Евпатория 2001", красивые открытки и книги. Но захламленные плоскости в помещении делают его в разы теснее.

 
ремонт, дом, квартира, мебель, дизайн, интерьер
Автор:

Дана Юдина

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