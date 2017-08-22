Рецепт дня: омлет с помидорами
Приготовить завтрак для себя и своей семьи можно за 10 минут
Отличным завтраком послужит яркий, вкусный и сытный омлет с помидорами. Ничего нового и особенного в этом рецепте нет, все очень быстро, просто и вкусно, пишет fakty.ictv.ua.
Итак, вам нужны такие ингредиенты:
- оливковое масло;
- лук репчатый среднего размера;
- свежемолотый черный перец по вкусу;
- базилик свежий нарезанный, четыре-пять листиков;
- соль по вкусу;
- одна столовая ложка масла сливочного;
- 12 яиц;
- одна столовая ложка крем-фреш;
- три больших спелых помидора.
Приготовление
- Обдайте помидоры кипящей водой, затем холодной. Удалите кожицу, разрежьте и очистите от сердцевины. Нарежьте мякоть не слишком мелко, лук и базилик очень мелко.
- Разогрейте в сковороде с толстым дном две столовые ложки оливкового масла. Положите лук и обжаривайте на среднем огне пять-семь минут.
- Добавьте помидоры, соль, перец и базилик. Когда лишняя жидкость испарится, снимите сковороду с огня, немного остудите.
- Взбейте яйца, добавьте содержимое сковороды и крем-фреш, перемешайте. Сковороду протрите бумажными полотенцами и верните на огонь. Разогрейте на сильном огне смесь одной столовой ложки оливкового масла со сливочным. Если сливочное масло начнет пениться, снимите пену, чтобы она не горела.
- Осторожно вылейте на сковороду яично-помидорную смесь. На сильном огне готовьте четыре-пять минут постоянно сдвигая схватившиеся части к центру. Омлет не должен быть пережаренным, оставаясь чуть влажным сверху.
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