Рецепт дня: омлет с помидорами

Сегодня, 07:43

Приготовить завтрак для себя и своей семьи можно за 10 минут

Омлет с помидорами. Фото: fakty.ictv.ua
Омлет с помидорами. Фото: fakty.ictv.ua

Отличным завтраком послужит яркий, вкусный и сытный омлет с помидорами. Ничего нового и особенного в этом рецепте нет, все очень быстро, просто и вкусно, пишет fakty.ictv.ua.

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Итак, вам нужны такие ингредиенты:

  • оливковое масло;
  • лук репчатый среднего размера;
  • свежемолотый черный перец по вкусу;
  • базилик свежий нарезанный, четыре-пять листиков;
  • соль по вкусу;
  • одна столовая ложка масла сливочного;
  • 12 яиц;
  • одна столовая ложка крем-фреш;
  • три больших спелых помидора.

Приготовление

  1. Обдайте помидоры кипящей водой, затем холодной. Удалите кожицу, разрежьте и очистите от сердцевины. Нарежьте мякоть не слишком мелко, лук и базилик очень мелко.
  2. Разогрейте в сковороде с толстым дном две столовые ложки оливкового масла. Положите лук и обжаривайте на среднем огне пять-семь минут.
  3. Добавьте помидоры, соль, перец и базилик. Когда лишняя жидкость испарится, снимите сковороду с огня, немного остудите.
  4. Взбейте яйца, добавьте содержимое сковороды и крем-фреш, перемешайте. Сковороду протрите бумажными полотенцами и верните на огонь. Разогрейте на сильном огне смесь одной столовой ложки оливкового масла со сливочным. Если сливочное масло начнет пениться, снимите пену, чтобы она не горела.
  5. Осторожно вылейте на сковороду яично-помидорную смесь. На сильном огне готовьте четыре-пять минут постоянно сдвигая схватившиеся части к центру. Омлет не должен быть пережаренным, оставаясь чуть влажным сверху.
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