Какая черта в мужчинах больше всего привлекает женщин: эксперимент ученых

Ученые выяснили, что смешные мужчины в 100% случаев оказывались для девушек более привлекательными, чем пусть даже объективно красивые, но не такие остроумные, сообщает vesti.ru.

"Юмор непосредственно влияет на впечатление, которое производит мужчина, – комментирует ведущий автор исследования Даниэль Дорксен. – Если кто-то кажется женщине забавным, это автоматически делает его и более интересным, как в романтическом, так и в сексуальном плане".

Интересно, что предыдущие исследования утверждали как раз обратное: если человек привлекателен внешне, то его чувство юмора всегда оценивается окружающими выше. "Но до сих пор не было данных, которые показывали бы, что все это работает и в обратную сторону", – добавляет Дорксен.

Чтобы посмотреть, как юмор влияет на привлекательность мужчины для противоположного пола, исследователи провели серию экспериментов с участием 100 студентов, среди которых мужчин и женщин было поровну. Их отправили на speed dating – быстрые свидания, где на общение с каждым потенциальным партнером дается от трех до пяти минут – предварительно предложив девушкам оценить физическую привлекательность мужчин по фотографиям.

После каждого мини-свидания девушки должны были также оценить мужчину, с которым только что общались, по шкале привлекательности. Для этого они отвечали на несколько вопросов, среди которых были и те, в которых учитывалось, насколько забавным девушке показался собеседник, и хотела бы она или нет состоять с ним в романтических отношениях.

В финале исследования ученые сравнили, насколько изначальные оценки девушек соответствовали тем, которые они поставили партнерам, уже пообщавшись с ними. Так удалось выяснить, что у тех мужчин, которые показались девушкам "веселыми", "остроумными" и "смешными", второй балл был существенно выше первого.

Параллельно исследовательская группа посмотрела, что происходит с привлекательностью остроумной женщины. "Было очевидно, что интерес мужчины к женщине почти не изменяется в зависимости от того, умеет она шутить или нет", – добавляет Даниэль Дорксен. Интересно, что не так давно в ходе другого исследования удалось доказать, что мужчины не очень любят остроумных женщин, хотя часто пытаются уверить нас в обратном.