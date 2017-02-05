Большая женщина — красива, или один день с сумоисткой (фото,видео)

Как-то я с грустью смотрела в зеркало на свою расплывающуюся фигуру и думала: "С таким весом тебе только в сумо идти. Именно там его можно проявить во всей красе". Тут меня и осенило: надо делать репортаж о сумоистках! Но решить оказалось значительно проще, чем сделать — профессиональную спортсменку в этом экзотическом для нашей страны виде спорта найти оказалось сложно, а чтобы пообщаться с ней, нам с фотокорреспондентом пришлось ехать в Фастов. Тут мы встретились с Иванной Березовской — неоднократной чемпионкой, призеркой Европы и мира среди молодежи и взрослых, чемпионкой мира в командных соревнованиях, двукратной призеркой Всемирных игр боевых искусств в 2013-м. Девушка родом с Волыни, спортом занималась со школы. Она пробовала играть в волейбол и гандбол, занималась дзюдо, борьбой и даже толкала ядро. А в сумо попала случайно: на одном из соревнований к ней подошел тренер и предложил заниматься этим видом спорта. Ей коротко рассказали, что означает ритуал, объяснили правила и основные приемы — и почти сразу Иванна вышла на татами.

ВЕС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Сейчас ей 26 лет. Рабочий вес — 80+ (точную цифру она не озвучила: женщины всегда женщины). К слову, в сумо есть девушки в весовой категории даже до 65 кило и спортсмены, которые весят 220 кг. Самый большой сумоист из Японии имел вес в 275 кг. Иванна рассказала нам, что никогда не была худенькой: всегда была довольно упитанным и плотным ребенком. "Дома все высокие, а я еще и намного крупнее. Спортом занимается вся семья, но только я выбрала его своей профессией. Старший брат и отец — футболисты, мама в гандбол играла, — вспоминает девушка. — Когда я начала серьезно заниматься борьбой и сумо, то переехала в Фастов, сняла квартиру. Тут жил хороший тренер, потому получилось, что я стала здесь тренироваться и жить".

Чтобы иметь сильные руки, Иванна регулярно поднимает штангу.

В 2009 году Иванна выиграла чемпионат Украины и поехала на чемпионат Европы. Именно там произошло невероятное: во время боя развязался пояс, и Иванну дисквалифицировали. Это случается очень редко, и ей вот так "повезло". Сейчас она — заслуженный мастер спорта Украины и готовится к участию на Всемирных играх во Вроцлаве в этом году.

Средний вес борцов — около 130 кг, максимум — 275 кг.

Сумо — очень зрелищный вид спорта, ведь в нем уникальным образом сочетаются элементы единоборства, шоу, цирка и какого-то священнодействия. Схватка длится около 1—2 минут, а для определения победителя используют два основных правила. Проигравшим считается тот, кто первым коснется земли любой частью тела, кроме стоп (даже кончик пояса на татами означает поражение), либо тот, кто окажется за пределами круга. Отсюда главная задача — вытолкать соперника за поле боя или заставить его "приземлиться".

ЯПОНСКИЕ ТРАДИЦИИ: ОТ "ДУХА" ДО СУПЕРЗВЕЗДЫ

Только на родине спорта, в Японии, могут проводиться профессиональные соревнования, в остальном мире они могут называться только любительскими. Кстати, официально украинская федерация сумо появилась в 1999 году и входит в тройку лидеров мирового рейтинга. Например, в 2015 году в Японии украинская команда выиграла командный чемпионат мира.

В Японии сумоисты — это большие и толстые мужчины, и их специально откармливают для зрелищных боев. Например, они выпивают по литру пива каждый день — чтобы росли большие пивные животы. Питаются они рисом и большим количеством белка. Для японцев они настоящие суперзвезды, люди их боготворят! Те, кто три раза выиграли императорский кубок, становятся якодзуна (этот титул можно сравнить с нашим званием "заслуженный мастер спорта").

Стать сумоистом очень сложно. Тут самое главное — не упасть духом, ведь новички должны пережить настоящую дедовщину: они встают раньше всех, готовят, за всеми убирают, стирают и проч. Потом все идут на тренировку. И когда возвращаются с нее, то "деды", выражаясь нашим армейским языком, идут отдыхать, а "духи" продолжают убирать и делать другую черную работу. Считается, что именно такой уклад создает серьезный стимул: если хочешь повысить свой статус и перестать быть "чернорабочим" — тренируйся. И тогда будет тебе счастье: и почет, и уважение, и высокая зарплата, и куча всяких бонусов — например, слуги и персональные парикмахеры (кстати, чтобы иметь право делать прическу якодзуну, парикмахеры должны учиться 7 лет).

"Большой мальчик". Кумир миллионов.

САМЫЙ МИНИМУМ: МАТ, ПЕНОПЛАСТ И ПОЯС

Чтобы заниматься сумо, нужно совсем немного: правильное место для борьбы и ритуальные "трусы". Площадка для борьбы называется дохе-круг. В нашем случае на маты наложили специальную непромокаемую материю с нанесенными метками. Арена схватки ограничена кругом тавара диаметром 4,55 м. Перед нашим боем мы обложили ее по кругу пенопластовыми ограничителями, которые фиксируются на липучках. В Японии их роль выполняют мешочки с рисовой соломой.

Настоящий дохе строят из глины (нужно 14—15 тонн, причем везут ее из отдаленных уголков страны, а точное место ее залегания знают только посвященные), покрывают тонким слоем песка и утаптывают 42 специально обученных человека.

Второй обязательный элемент для борцов сумо — широкий пояс маваши. Именно за него можно хвататься во время поединка, он же смягчает удар во время падения. Кстати, специфическая прическа сумоистов также призвана защитить голову от удара об пол. Маваши — это примерно 6-метровый отрез ткани шириной в 50 см. Материя довольно плотная и тяжелая, похожа на плотную парусину. Мужчины надевают пояс на голое тело (запрещены даже стринги — если заметят, сразу дисквалификация). А вот женщинам разрешается трико (стоит 500 грн).

Чтобы намотать на меня маваши, вначале Иванка его сложила вдоль в 4 раза, дала складочкам 10 минут на "залежаться" и начала меня обматывать. Сначала ткань пропускают между ногами, держа конец на уровне груди, затем нужно крутиться в разные стороны, чтобы пояс "сел по фигуре". Я оказалась для него очень худой, поэтому остаток материи завязали сзади в бант.

Подготовка арены. Иванна ставит ограничители.

"Подгузник". Самый дешевый обойдется в 1000 грн.

Бант. Для меня материи оказалось слишком много.

НЕ ЖИР, А МЫШЦЫ

Вопрос, который тревожит большинство девушек, — как похудеть? — для моей собеседницы не актуален. Ее волнует другое: как набрать еще хотя бы 10 кило? Об этом и тренер просит, потому что в большом весе проще выступать и побеждать. Причем нарастить объемы надо не за счет жира ("Хотя есть немного животика, куда без него?" — улыбается Иванна), а за счет мышечной массы. Она объясняет: на ринге сложно контролировать тело, если вес большой, а мышцы слабые. Поэтому Иванна не объедается сладким, старается есть каши и мясо и много тренируется. Некоторые сумоистки худеют принципиально: "У нас одна девушка даже была на шоу "Зважені та щасливі". У нее был вес около 180 кг, и она хотела его снизить, чтобы нормально родить детей. После того, как ее мечта сбылась (у нее сейчас два малыша), снова набрала вес. А вот меня на передачу никто не возьмет: у меня все в пределах нормы", — смеется девушка. Кстати, нашим сумоистам необязательно быть толстыми. Так что украинские борцы в весовой категории 85—115 кг выглядят вообще как модели.

НА ПОЛЕ БОЯ: ХЛОПАЮТ В ЛАДОШИ И РАССЫПАЮТ СОЛЬ

Понятно, что настоящего боя у нас не получилось, но основы мне Иванна показала. Для начала попросила снять очки, украшения и носки — чтобы чувствовать дохе. Кстати, перед боем в Японии по нему рассыпают соль, которая там считается символом чистоты. Считается, что при этом спортсмены не только изгоняют злых духов и демонстрируют намерение бороться честно, но и настраиваются на поединок. У нас же рассыпать соль — к бедам, потому иногда от этого ритуала украинцы отказываются.

РАЗМИНКА. Затем меня ждало настоящее испытание — упражнение сико. Каждый сумоист должен каждый день делать его хотя бы 500 раз. Присев, широко расставив ноги, нужно по очереди поднимать их на максимальную высоту. В этой точке нужно подольше зафиксировать ногу, выдохнуть, присесть на корточки и поднять другую ногу. Оказалось, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Уже на пятом упражнении мне захотелось упасть и не двигаться. "Ты делай сико хотя бы по 100 раз в день — не заметишь, как похудеешь. И растяжка будет хорошая", — посоветовала мне Иванка.

РИТУАЛ. Перед боем соперники должны зайти в круг, поклониться и сесть на корточки, затем обеими руками описать круг над головой и соединить их хлопком — это черпание энергии. Затем нужно потереть ладони друг о друга, будто помыть руки, развести их в стороны и повернуть раскрытые ладони вверх и вниз, чтобы показать богам неба и земли, что вы безоружны. Судья дает команду приготовиться и ставит кулаки на татами. Затем идет борьба, которая длится около двух минут. Иванка показала мне несколько приемов: сначала она просто вытолкала меня за татами, повернула — и опустила на пол. Особенно впечатлило, когда она меня просто взяла за "подгузник" и вынесла, как куклу, за пределы круга! Я даже пошевелиться не смогла. Спасибо, что она не дала мне запаниковать, сразу успокоив: "Не бойся, я не сделаю тебе больно". А потом объяснила: "Это не травматичный вид спорта. Пока за всю историю федерации, тьфу-тьфу, не было серьезных травм. Нужно уметь падать, двигаться. У нас есть разрешенные удары. Но ты знаешь, на что пошел".

Приветствие. Показать руки богам.

Подготовка к бою. Нужно упереть кулаки в татами и смотреть друг другу в глаза.

Физнагрузка. 500 сико в день.

Разрешенный прием. Меня просто взяли за "подгузник" и вынесли за границы круга. Но испугаться я не успела.

P.S. от редактора. Для тех, кто заинтересовался упражнениями сико, предлагаем видео с упрощенной, но очень действенно версией тренировки.