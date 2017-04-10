Чем живет удивительный киевский Хогвартс: какие тайны скрывает главный корпус КПИ

Сегодня, 04:42

Любуемся уникальными залами и студентческой арт-башней

Хогвартс. Лестницы и своды поражают своей красотой
Хогвартс. Лестницы и своды поражают своей красотой. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Мы продолжаем знакомить читателей с особняками столицы, вход в которые ограничен. На этот раз мы заглянули в главный корпус НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского". Зайти в здание может каждый, правда, не всегда вам покажут Большую физическую аудиторию или Зал ученого совета. Уже на пороге вы почувствуете себя в волшебном Хогвартсе, увидев уникальную лестницу, ведущую на верхние этажи. Можно посетить и обзорную площадку в одной из двух башен здания, которую превратили в арт-пространство для студентов, куда они поднимаются после 14:00. В старину там проводили опыты.

"История здания очень обширна. Мало кто знает о создании в 1905 году Шулявской народной республики, которую организовали рабочие завода "Гретера и Криванека". Они требовали от царской власти лучших условий труда. В Большой физаудитории прошло собрание рабочих. Полицейские окружили здание, чтобы поймать бунтарей. Но студенты КПИ вывели их через подземные переходы, чем спасли их от ареста и репрессий. Хотя самых активных студентов отправили в войска", — рассказал нам Виталий Татарчук, заведующий отделом истории КПИ Госмузея при НТУУ "КПИ им. И. Сикорского".

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  • Коридор. Скромно, но со вкусом
  • Арочки. Студенты впопыхах уже не замечают красоты
  • Вид на здание. С обзорной площадки башенки
  • Баншя. Сюда поднимаются студенты после 14:00
  • Зал ученого совета. Ранее помещание украшали портреты императоров, зал пострадал от пожара и служил спортзалом
  • Зал. Тут был госпиталь и принимал экзамены сам Менделеев
  • Меценаты. Фамилии всех благотворителей
  • Древности. Дубовый стол и доска
  • Балкон. Для физэкспериментов
  • Большая физическая аудитория. На скамье во втором ряду сидят президенты
  • Фреска на стене. Украшает вход в физическую аудиторию
Коридор. Скромно, но со вкусом
Арочки. Студенты впопыхах уже не замечают красоты
Вид на здание. С обзорной площадки башенки
Баншя. Сюда поднимаются студенты после 14:00
Зал ученого совета. Ранее помещание украшали портреты императоров, зал пострадал от пожара и служил спортзалом
Зал. Тут был госпиталь и принимал экзамены сам Менделеев
Меценаты. Фамилии всех благотворителей
Древности. Дубовый стол и доска
Балкон. Для физэкспериментов
Большая физическая аудитория. На скамье во втором ряду сидят президенты
Фреска на стене. Украшает вход в физическую аудиторию
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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