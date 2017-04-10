Чем живет удивительный киевский Хогвартс: какие тайны скрывает главный корпус КПИ

Мы продолжаем знакомить читателей с особняками столицы, вход в которые ограничен. На этот раз мы заглянули в главный корпус НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского". Зайти в здание может каждый, правда, не всегда вам покажут Большую физическую аудиторию или Зал ученого совета. Уже на пороге вы почувствуете себя в волшебном Хогвартсе, увидев уникальную лестницу, ведущую на верхние этажи. Можно посетить и обзорную площадку в одной из двух башен здания, которую превратили в арт-пространство для студентов, куда они поднимаются после 14:00. В старину там проводили опыты.

"История здания очень обширна. Мало кто знает о создании в 1905 году Шулявской народной республики, которую организовали рабочие завода "Гретера и Криванека". Они требовали от царской власти лучших условий труда. В Большой физаудитории прошло собрание рабочих. Полицейские окружили здание, чтобы поймать бунтарей. Но студенты КПИ вывели их через подземные переходы, чем спасли их от ареста и репрессий. Хотя самых активных студентов отправили в войска", — рассказал нам Виталий Татарчук, заведующий отделом истории КПИ Госмузея при НТУУ "КПИ им. И. Сикорского".





























Коридор. Скромно, но со вкусом

Арочки. Студенты впопыхах уже не замечают красоты

Вид на здание. С обзорной площадки башенки

Баншя. Сюда поднимаются студенты после 14:00

Зал ученого совета. Ранее помещание украшали портреты императоров, зал пострадал от пожара и служил спортзалом

Зал. Тут был госпиталь и принимал экзамены сам Менделеев

Меценаты. Фамилии всех благотворителей

Древности. Дубовый стол и доска

Балкон. Для физэкспериментов

Большая физическая аудитория. На скамье во втором ряду сидят президенты

Фреска на стене. Украшает вход в физическую аудиторию