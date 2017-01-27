Что и как работает в ЕС: инфографика

Последние годы в Украине только и разговоров, что о евроинтеграции, однако многие до сих пор не понимают, кто и чем заведует в Евросоюзе. "Сегодня" разобралась, как работает крупнейшее в мире межгосударственное объединение, в котором живет больше 500 млн человек. Сама идея объединенной Европы принадлежит французскому философу Гийому Постелю, который придумал эту модель еще в XVI веке. Однако в том виде, в котором мы его знаем сейчас, ЕС начал формироваться только после Второй мировой войны. С помощью Парижского договора было создано Европейское объединение угля и стали, куда входили Бельгия, Германия, Франция и Италия. Дальше с помощью Римского договора эти страны создали Европейское экономическое сообщество и Евроатом. Последним этапом становления Евросоюза в том виде, в котором мы знаем его сегодня, стал Маастрихстский договор 1992 года. Он создал непосредственно Европейский союз и поменял правила работы многих его институций.

1. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

Несомненно, настолько мощная экономика, как в Евросоюзе (ВВП составляет более $13 трлн), не могла обойтись и без собственной банковской системы, во главе которой стоит Европейский центральный банк. Он был образован в июне 1998 года и расположен в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Главная его функция — вырабатывать и осуществлять денежно-кридитную политику еврозоны. Кроме того, ЕЦБ управляет золотовалютными резервами союза, печатает евро и определяет ключевые процентные ставки тех кредитов, которые выдает ЕС через инвестиционный банк.

2. ЕВРОПЕЙСКАЯ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Главный аудиторский орган Евросоюза, штаб-квартира которого находится в Люксембурге, был создан в 1975 году. Главная задача счетной палаты — проверка бюджета содружества, а также его учреждений. То есть аудиторы выезжают с инспекциями в Еврокомиссию или Европарламент, проверяя их отчеты о расходах и доходах. Кроме того, орган имеет право проверять также бюджеты стран-членов ЕС, а также государств, которые получают финпомощь от союза. Например, в прошлом году президент Украины подписал закон, по которому отечественные аграрии могут получить от Европейского союза 400 млн евро. В случае если ЕС все же выделит эти деньги, то нам стоит ждать инспекции в лице главного аудиторского органа Европы. Свои заключения счетная палата представляет в виде доклада в конце каждого года перед ЕП и Советом ЕС.

3. ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРОБАНКОВ

Наконец, важную роль в банковской системе играет Европейская система центральных банков (ЕСБ). Она объединяет в одну структуру ЕЦБ и национальные банки всех 28 стран-членов ЕС. Цель всей структуры — поддерживать стабильность евровалюты, а также поддерживать основные направления деятельности ЕС в экономике. При этом у ЕСБ нет возможности регулировать монетарную политику всех стран, которые входят в еврозону, — далеко не все государства используют в качестве главной валюты евро.

4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВАСТИЦИОННЫЙ БАНК

Инвестбанк заведует долгосрочными кредитами Евросоюза. Его уставной капитал формируется из взносов государств-участниц и в прошлом году составил чуть более 232 млрд евро. Главные цели, на которые он выделяет ссуды, — развитие регионов и модернизация предприятий, которые имеют важное значение для рынка ЕС. Прежде всего это энергетика, транспорт и телекоммуникации. Так, в прошлом году ЕИБ предоставил Украине 3 млрд евро на энергетическую безопасность. Кроме того, по словам председателя инвестбанка Вернера Хойера, за два следующих года Украина получит еще 8 млрд евро.

5. СОВЕТ ЕС

Совет Европейского союза еще называют Советом министров или латинским словом Consilium. Это нечто среднее между традиционным Кабинетом министров и парламентом — некий симбиоз между исполнительной и законодательной властью. Состоит из 28 человек — по одному от каждой страны-члена, а также еще один еврокомиссар, у которого, однако, нет права голоса. Несмотря на то, что Совет ЕС повторно голосует практически за все документы, которые прошли Европарламент, есть функции, которые принадлежат исключительно ему. У него больше, например, контроля над вопросами внешней политики и макроэкономической координации. По этим вопросам Совет ЕС может принимать решения самостоятельно, не дожидаясь вердикта ЕП. Отметим, что над подготовкой его решений работают около 250 экспертных групп. После прохождения Европарламента судьба визового режима между Евросоюзом и Украиной будет зависеть именно от Совета ЕС.

6. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ

Высший политический орган Европейского союза, который состоит из глав государств и правительств всех государств, которые входят в содружество. Изначально он не входил в структуру институтов ЕС и использовался в основном для "церемониального" руководства. Однако все изменилось с ратификацией Лиссабонского договора в 2009 году. Главная задача органа заключается в том, что при рассмотрении того или иного вопроса (например, украинского безвиза) присутствие политиков самого высокого уровня придает принятому решению максимальную значимость и легитимность. Если проводить аналогию, то позитивное решение Евросовета можно сравнивать с подписью президента под законом, окончательно придающую ему силу.

7. ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ

Центральный орган исполнительной власти, который следит за выполнением решений Европарламента и Совета Европейского союза. Кроме того, она обладает исключительным правом законодательной инициативы — только она имеет право вносить законопроекты в Европарламент. Стоит отметить, что в основном ее деятельность касается экономики. Располагается комиссия в Брюсселе, в специально спроектированном еще в 1960 году здании, которое носит название Берлемон. Всего в Еврокомиссии работают около 33 тыс. человек, большая часть из них бельгийцы. Также отметим, что первая комиссия была создана в 1951 году, когда место Европейского союза занимало Европейское объединения угля и стали. Именно на Еврокомиссию будет возложена функция приостановки действия безвизового режима в случае каких-либо нарушений.

8. ЕВРОПАРЛАМЕНТ

Один из главных законодательных органов Союза, члены которого напрямую избираются гражданами стран-членов ЕС. Европарламент — второй по величине избираемый орган в мире (751 депутат), уступающий только парламенту Индии (790 народных избранников). Распределение депутатов здесь также неравномерное: Германию представляют 96 человек, а Мальту — 8. Выборы в ЕП проходят каждые пять лет с 1979 года, хотя эксперты отмечают, что с каждым годом явка все ниже — с 1999 года она не достигает 50%, а последний раз (в 2014 году) составила 42,54%. Основная роль парламента, прежде всего, — утверждение бюджета Евросоюза (в 2017-м он составляет почти 158 млрд евро, то есть в шесть раз больше украинского). Однако каждое решение содружества требует либо одобрения парламента, либо запроса его мнения. Интересная ситуация сложилась в вопросе законодательных инициатив — Европарламент не может подавать законы сам себе на рассмотрение, как это могут делать народные депутаты Украины. Это исключительное право отдано Еврокомиссии, следит за которой... Европарламент! Он одобряет назначение членов, а также имеет право ее распустить, хотя за все время своего существования так и не воспользовался этой возможностью. Если говорить о наболевшем вопросе безвизового режима для Украины, то сначала он рассматривается на комитетах ЕП, а потом переходит непосредственно в зал голосования. Так, сейчас голосование ожидается 13—16 февраля.

9. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЕКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

Консультативный орган ЕС, созданный в 1958 году благодаря Римскому договору. В его состав входят 344 человека, которых назначает Совет Европейского союза на 5 лет по рекомендации правительств государств-членов. При этом количество членов распределяется неравномерно. Так, например, сегодня в комитете по 24 представителя от Германии, Франции, Великобритании и Италии. Однако Данию, Финляндию и Литву представляют девять человек от каждой страны. Главная задача этого органа — представлять интересы различных групп (фермеры, защитники окружающей среды, работодатели) в Европейской комиссии и Европарламенте. Кроме того, ключевые органы содружества обязаны консультироваться с комитетом по всем социально- и экономически важным вопросам. К таким, например, относится и предоставление безвизового режима для нашей страны. Фактически, по словам восьмого председателя Еврокомиссии Жака Делора, ЕСЭК — мост между самим Евросоюзом и его жителями.

10. ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД

Евросуд — высшая судебная инстанция ЕС, решения которой обжаловать нельзя. Это один из первых органов, который был создан в объединенной Европе: появился он еще в 1951 году благодаря Парижскому договору. При этом уже в 1957 году Римский договор обязал его следить абсолютно за всеми европейскими договорами. Так, сегодня он мониторит, в том числе, и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В состав суда входят 28 судей: по одному от каждого государства — члена содружества. В работе им помогают восемь генеральных адвокатов. У Евросуда две основные функции: во-первых, он проверяет на соответствие основным законам все документы, которые принимает ЕП и Совет ЕС, а во-вторых — работает с запросами национальных судов, вынося окончательный вердикт в тех или иных вопросах. Фактически это единственный судебный орган в структуре ЕС. Исключением является Европейский суд по правам человека, однако его юрисдикция распространяется не только на стран-членов.

11. ИНСТИТУТ ЕВРОПЕЙСКОГО ОМБУДСМЕНА

Отдельным блоком стоит кабинет уполномоченного по правам человека Европейского союза, который создали в 1993 году благодаря Маастрихтскому договору. Омбудсмен избирается на пятилетний срок Европарламентом и при этом должен быть гражданином страны-члена ЕС, а также соответствовать требованиям, которые выдвигаются в его стране к кандидатам на высшие судебные должности. Уполномоченный имеет право проводить расследования по собственной инициативе или в ответ на жалобу о нарушении прав человека. При этом институты ЕС без исключения обязаны ему предоставлять любую информацию и доступ к документом. Свой окончательный отчет по расследованию омбудсмен должен представить Европейскому парламенту. Кроме того, он ежегодно отчитывается в ЕП о всех расследованиях, которые проводил в течение года.

12. КОМИТЕТ РЕГИОНОВ ЕС

Один из центральных консультативных органов ЕС, который создали в 1994 году и объединяющий 350 органов местной власти (муниципалитеты, округи и коммуны). Он служит гарантом того, что региональные власти принимают участие в деятельности Европарламента, Европейского социально-экономического комитета и других институтов ЕС. Фактически основная его задача — отстаивать позицию регионов Евросодружества во время законотворческого процесса. По Маастрихтскому договору, Еврокомиссия и Совет министров обязаны консультироваться с Комитетом по вопросам, затрагивающим региональный уровень. Речь идет, в частности, о социально-экономических вопросах, здравоохранении, образовании, культуре и транспорте. Что интересно, после вступления в силу Амстердамского договора в 1999 году, Комитету не нужно согласовывать свои решения с Советом ЕС, как это было раньше. Например, в 2015 году в Комитете создали группу, задачей которой было разработать для Украины план по децентрализации власти.

ПОЛИТИКА ФОРМЫ

В 2014 году два нидерландских архитектора-дизайнера Давид Мюлдер ван дер Вегт и Макс Коэн де Лара, проанализировав формы почти двухсот парламентов мира, сравнили их с политическим устройством стран с помощью индекса демократии, придя к неожиданному выводу — политическое устройство страны влияет на архитектурную форму его главного законодательного органа. Так, согласно их исследованию, в основном встречается пять видов парламентов: "две скамьи", "классная комната", "круг", "подкова" и "полукруг". Так, например, внешне Госдума РФ и Кготла (официальное название парламента) Ботсваны друг на друга похожи мало — если в первом случае это хорошо освещенное помещение с огромными экранами, то во втором — небольшое помещение с деревянным лавками и соломенными крышами.

"Но оба эти здания наследуют одну архитектурную ДНК — классная комната. И это очень удобно, если хочешь сфокусировать все внимание на переднем плане, — говорит ван дер Вегт. — Такой подход популярен в странах с недемократичными режимами". Действительно, согласно Economist Democracy Index, и в РФ, и в Ботсване — авторитарные режимы. Если же говорить об Европарламенте, то его форму исследователи классифицируют как "полукруг" — самый распространенный вид парламента в Европе. Форма эта уходит корнями к античным амфитеатрам и относится к демократическим типам правления. По мнению авторов, такой тип организации пространства позволяет аудитории лучше видеть и слышать любого выступающего, где бы он ни находился. Кроме того, подобный план "устраняет визуальные признаки власти".