Добро без границ: волонтерство набирает новую популярность в Украине и в мире

Волонтерство в мире отвоевывает новые позиции: все больше людей рассматривают международное "творение добра" как способ наполнить жизнь новым смыслом и удивительным опытом. В Украине волонтерское движение в последние годы рвануло, как нигде — правда, совсем по иным причинам. Но все же тренд бросается в глаза и даже стал объектом серьезных исследований: как утверждают аналитики, благотворительность граждан не зависит ни от международного статуса, ни от уровня развития страны — люди вкладывают свои силы и время в добро, рассчитывая порой лишь на то, что их отблагодарит Вселенная.

СТРАНЫ ЛИДЕРЫ: МАНЬЯМА И ШРИ-ЛАНКА

Всемирный индекс благотворительности (World Giving Index —WGI) — это исследование, показывающее, насколько развита сфера благотворительности в разных странах мира (охватывает 140—150 стран). Отчет составляется ежегодно с 2010 года, последний появился в конце 2016-го и засвидетельствовал: за год мир стал еще более щедрым, и все больше людей готовы делиться временем, деньгами и помощью (по сравнению с семью предыдущими годами). "Измерения" CAF проводит по трем критериям: как часто граждане страны жертвуют деньги, помогают незнакомцам и работают безвозмездно. Свежий отчет охватил 140 стран, и по всем трем критериям победила маленькая азиатская страна Мьянма.

В целом шесть стран из прошлогоднего топ-10 повторно фигурируют и в свежем рейтинге: Мьянма, Шри-Ланка, США, Новая Зеландия, Филиппины и Кения. Меньше всего волонтерят в Китае, Боснии и Герцеговине и Египте (менее 4% населения), а Украина занимает "почетное" 92-е место из 140: у нас волонтеров 16% (хотя по данным ООН — около 20%), и этот показатель в последние годы по известным причинам рос. В Германии, Австрии и Испании показатель, наоборот, уменьшался, а в РФ упал на 7%, и теперь она на 113-м месте (12% населения в волонтерах). В Мьянме же количество волонтеров увеличивается быстрее, чем население страны (граждан за год "приросло" 1,5%, а волонтеров — 11%)!

ГДЕ ИСКАТЬ СВОЙ ПРОЕКТ: САЙТЫ И ПОСРЕДНИКИ

Лучше всего искать себе работу или занятие на проверенных международных сайтах, где проекты выложены, как блюда в меню, на выбор. Подобных ресурсов много, но самые популярные — gooverseas.com, wwoof.net, the7interchange.com, lovevolunteers.org.

Как правило, эти международные организации, в отличие украинских и российских посредников, не берут комиссионных как таковых, а просто взимают годовой членский взнос, что удобнее. Например, нужно зарегистрироваться на сайте, уплатить в среднем 15—20 евро — и в течение целого года вы будете иметь доступ ко всем предложениям, которые появляются на ресурсе.

Стоимость проектов на таких площадках сравнительно невысокая: если компании-посреднику придется выложить (в зависимости от проекта и дальности страны) до нескольких тысяч гривен, то международные площадки сразу публикуют стоимость вашего питания-содержания, озвученную хозяином, и это может быть всего $4—10/сутки плюс перелет на место.

Еще можно мониторить несколько профильных волонтерских групп на сайте путешественников couchsurfing.com. Там иногда попадаются и вовсе бесплатные предложения — пожить, скажем, недельку-другую в Хорватии в сезон сбора лаванды, или помогать отельерам на Мальдивах справляться с потоком гостей. Но в таком случае вы действуете на свой страх и риск, и можно ли доверять хосту, решаете сами, в процессе общения.

В Азии. Волонтеров часто зовут преподавать языки школьникам. Фото: из архива Т. Негоды

УКРАИНЦЫ-ВОЛОНТЕРЫ: ЕДУТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В БУДУЩЕЕ

Украинцы далеки от чисто идейного международного волонтерства: они если и едут, то в первую очередь, чтобы почерпнуть пользу для себя, ведь возможность увидеть мир стоит немалых денег. Например, по системе Au-Pair — известное агентство реализует множество молодежных программ за границей, не совсем волонтерских, но близких по духу. Также наши студенты отправляются на летний проект Work and Travel в США: программа предусматривает работу в одной из американских компаний 3—4 месяца на заранее выбранной позиции. Есть и программы Au-Pair в чистом виде: работа по контракту и проживание в европейской семье (легкая работа по дому, уход за детьми), которая оплачивается карманными деньгами (порядка 300 евро) и возможностью путешествовать по стране, попрактиковать разговорный немецкий или английский.

"На сегодняшний день программа Work and Travel USA в Украине значительно популярнее, чем Au-Pair", — говорят специалисты агентства: очевидно, стажировку по профилю в Штатах украинцы находят более перспективной, чем бебиситтерство в Европе.

ЯЗЫКОВАЯ ПРАКТИКА. Особенно велик интерес молодежи к изучению иностранных языков в языковой среде, говорят в харьковской школе иностранных языков Lingua. "Программы чаще всего рассчитаны на ребят 18—26 лет, — объясняет представитель этой школы Елена. — Очень популярны Германия, Италия, Испания, Чехия и Польша. В основном люди хотят интересный проект без тяжкого физического труда: например, спасать леса и природу от экокатастрофы или реставрировать культурные памятки".

Главное условие — работа в международной группе, с которой можно увлекательно провести время, ведь молодежь воспринимает это как недорогой отдых с пользой.

"Раньше, мне кажется, желающих было больше. Причина, видимо, в сложной экономической ситуации. Интерес проявляют очень много ребят, а вот уехать на проект могут единицы", — подытоживает Елена.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. Александр Мигаль четыре года назад таким путем побывал в Испании — очищал местную речку от вредных водорослей. "Хотелось к морю, но чтобы с пользой. Нам подошел проект из области экологии (выбирали, как обычный тур) — так мы с подругой оказались в районе Аликанте, — рассказывает он. — Оплатили сами билеты, визу открыли, как волонтерам, бесплатно. Агентство взяло по 1000 грн за услуги, а в самом лагере уплатили по 50 евро какого-то сбора". Был сентябрь, работы оставалось уже немного, свободного времени хватало.

"У нас была слаженная международная команда, время провели на славу. По окончании предложили отправиться в другие лагеря кемп-лидерами (управляющими), и некоторые согласились, — вспоминает Александр. — Хоть раз в жизни в подобном проекте стоит поучаствовать".

На "курорте". Море рядом, но сначала нужно очистить речку. Фото: из архива А. Мигаля

В УКРАИНУ: ЗАМАНИВАЮТ "АЛЬПАМИ" И МОРЕМ

У желающих поволонтерить в Украине выбор невелик: экофермы, помогать сиротам и обучать английскому языку. "Украина — одна из неисследованных стран Европы, ее редко посещают иностранцы. Но достаточно увидеть ее раз, чтобы влюбиться. Люди дружелюбны, культура уникальна. К сожалению, это бедная страна, треть граждан которой живет в нищете, поэтому ей нужна помощь добровольцев", — так описывают Украину сайты, предлагающие волонтерские проекты.

И предупреждают: "Страна может повергнуть вас в культурный шок. Но все-таки вы найдете в ней нормальные вещи вроде телевидения, интернета и шопинг-центров".

СИРОТЫ. Чаще всего приглашают почему-то в Черкассы. Знание украинского или русского необязательно: волонтеров просят просто играть с детьми, учить всему, что умеют сами: шахматы, икебана, футбол, танцы. Просят практиковать английский и помогать персоналу в повседневных работах. Особенно — говорить с детьми о необходимости охраны окружающей среды, что нужно сохранить "плодородные украинские равнины, леса и национальные парки". Принимают на срок от недели до трех месяцев, селят в семьях. Это обойдется волонтеру от $250 в неделю (цена в мире невысокая).

ЭКОФЕРМЫ. В основном требуется помощь хозяйствам в западных областях, но есть предложение и, например, от села Бобрик Броварского района: фазенда приглашает весной на посадку и посев, летом — на уход за живностью. Надо косить газоны и поля, заготавливать сено, ремонтировать и отстраивать хозяйские постройки. А в селе Староселье на Черкасчине хозяева заманивают на сосновый бор, речку, полную рыбы, органические поля и огороды.

"Помощь нужна в уходе за овощами, в строительстве гостевых домиков в украинском стиле, флористическом оформлении усадьбы", — пишут в объявлении.

Карпаты приглашают любоваться альпийскими лугами и горными пейзажами, дикими лесами и полонинами. Работа для волонтеров заключается в уходе за скотом, заготовке дров, ремонте сараев и загородок, приготовлении пищи, сборе лечебных трав и фруктов для сушки впрок. Взамен они приобретают навыки доения, сыроварения и катания верхом. А в свободное время волонтерам обещают прогулки на природе по "последним девственным лесам Европы" и горные походы.

АНГЛИЙСКИЙ. Его нужно преподавать в летних детских лагерях и на курсах. Носителей языка зовут сразу на 3—6 месяцев (участие стоит $2520) в областные центры Украины. Как компенсацию за нелегкий труд организаторы сулят погружение в новую культуру и возможность путешествовать не только по Украине, к Черному морю, но и по всему Евросоюзу. Так, предыдущие группы, по словам организаторов, успешно ездили в Польшу (посмотреть концлагерь Аушвиц), в Венгрию и даже Грецию. Через эти же ресурсы носителей английского завлекают и на оплачиваемую работу: спрос на них велик. Зарплаты, пишут, очень зависят от будущего работодателя, но то, что недоплатят деньгами, компенсируют размещением и питанием.

Натуральное хозяйство. Наша фишка — овцы и сыроварение. Фото: А. Яремчук

ПАВЕЛ СИЛЬКОВСКИЙ: "НА ГАИТИ ПАЦИЕНТЫ ПЛАТИЛИ КОКОСАМИ"

В Кении шаманы "практикуют" только в глубинке, а на Гаити заменяют больницы и фельдшеров

— Павел, как вы, врач-анестезиолог из Ровно, попали в благотворительную программу?

— В 2009 году побывал на стажировке в США и узнал от американских коллег, что они регулярно ездят лечить пациентов в бедные страны. Это неформальное объединение медиков, которые налаживают связи с местными коллегами и с их помощью организовывают приезд. Я был не прочь поучаствовать, но миссию не финансируют, а сам оплатить не мог. Помогло несчастье: в 2010-м в Гаити произошло сильное землетрясение, рук не хватало. Я обратился к эмигрантам из Украины в США, христианской миссии SFG Ministry (Slavic Full Gospel Ministry), чтобы профинансировали поездку.

— Кто же оплачивает все расходы на месте?

— Принимающая сторона может договориться об аренде жилья, а платим мы сами. Я — не из своего кармана, а американцы живут за свой счет и жертвуют личным отпуском. Для них это копейки: если врач зарабатывает в год $300 тыс., то съездить в Кению на две недели — пустяки, даже для медсестры. Они очень любят благотворительность, это часть менталитета. Стоит доктору обмолвиться среди коллег, куда собирается — и те выписывают чеки на сотни долларов. Так покрывается часть трат. Работаем отнюдь не в условиях "люкс". Зачастую передвигаемся полевым госпиталем, живем в походном жилье, изредка — в местных отелях, которые и жильем-то назвать трудно: ободранные комнатушки с кроватью, клопами и ящерицами. Однажды работали в Кении под тентами — за день в очередь записывается около 250—300 человек. В таких ситуациях становишься многоруким и забываешь о специализации, я даже стоматологом побывал.

— Неужели все так плохо с тамошней медициной?

— Хуже некуда, особенно на Гаити. В Кении городские жители могут позволить себе медпомощь, а в глубинке если и бедствуют, то от собственной безграмотности. Масаи, например, знают всякие травки, умеют даже диабет лечить. А другие не пользуются даже этой примитивной фитотерапией: не следят за здоровьем и обращаются к медикам, когда все запущено. Но в Кении хотя бы есть система амбулаторий в пешей доступности и хорошие дорогие клиники, где в крайнем случае можно лечиться в кредит, детям делают прививки. А на Гаити системы здравоохранения нет как таковой, ни за какие деньги. Большинство болезней для гаитян неизлечимы. Если в Украине сахарный диабет — это проблема, но решаемая, а в Европе — просто образ жизни, то на Гаити это приговор: покупать лекарства регулярно никто не может. Аппендицит тоже смертелен — не факт, что в округе есть госпиталь, что в нем есть хирург и что пациента доставят вовремя. Я видел: больного кладут на обычную кровать, нанимают людей, и те несут его по горному бездорожью, порой трое суток. За это время развивается перитонит, и спасать уже некого. В таких странствиях я получаю "прививку" от нытья: после постоянного риска подхватить малярию и заразиться от ВИЧ-инфицированных возвращаюсь в Украину и благодарю Бога, что у нас медпомощь сравнительно на уровне.

— На вашей странице в соцсети целый фоторепортаж: жуткие раны, страшные увечья... Что поразило больше всего?

— Что люди на них не обращают внимания вообще! В Африке видел одного со сломанной рукой — месяц так и проходил, приспособился. Шаманство — это не сказки, а горькая реальность. Но если в Кении лечение частями тела альбиносов распространено, можно сказать, в глубинке, то на Гаити дикости сплошь и рядом. Грудничка четырех месяцев от роду могут снести к шаману вуду, тот набросает в котел каких-то зелий, помета животных и "полечит". Малыш, естественно, умирает, но ответственности за это никакой. Поражает, насколько народ беззащитен. И трогателен одновременно: многие пытаются отблагодарить, чем могут. Несут манго, кокосы, вырезанные из каких-то крупных семян фигурки, браслеты и бусы. Отказать неудобно.

— И тем не менее вы снова и снова туда возвращаетесь…

— Я люблю познавать новое. К Гаити уже привык, а в Африке было интересно — нас свозили на сафари, сам бы я там никогда не побывал. Как человек верующий, убежден, что доброе дело возвращается сторицей, даже если за него пока не платят. Научился многому: если чего не умеешь, страшно первый раз на живом человеке пробовать. А когда рядом опытные коллеги и пациент может умереть, если не дашь ему шанс, то глаза боятся, а руки делают. В этих странах врача почитают, как божество, и это приятно. В Украине на тебя пишут жалобы, ходишь по инстанциям, оправдываешься, что не дурак. А тут провел манипуляцию — больной встает, складывает руки, как в молитве, и начинает кланяться. И снова хочется расти и совершенствоваться. А еще у меня много друзей, с которыми могу консультироваться по поводу пациентов. Если захочу переехать в США (а я об этом подумываю), они дадут рекомендации. Не все исчисляется деньгами: то, что сегодня кажется бесполезным, в будущем может выгодно материализоваться.