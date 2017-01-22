Истории павших памятников: девушку, которая воевала с фашистами, казнили заново, а Горького не узнали (фото)

В рамках декоммунизации в Украине продолжают сносить памятники "неугодным" советским деятелям, порой не разобравшись в их заслугах и культценности объектов

НИКОЛАЙ ЩОРС — НЕ УГОДИЛ ИСТОРИИ

Памятник Щорсу, который называют самым красивым конным памятником в Украине, еще не снесли, но вот-вот сделают это. Сейчас комдив стоит, скрытый под баннерами. Памятник был установлен в 1954 году, его скульпторы — Михаил Лысенко и Василий Бородай. Михаил Григорьевич — автор киевского памятника выдающемуся украинскому композитору Николаю Лысенко и киевскому же памятнику Александру Пушкину. Василий Захарович — создатель мемориального комплекса "Украинский государственный музей истории ВОВ", памятника Лесе Украинке, бюста Шевченко в США.

По слухам, которые подтверждают многие скульпторы того времени, моделью для памятника послужил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Обвинение Щорсу: "Більшовицький військовий діяч. Учасник бойових дій з Армією УНР та УГА, загинув у боях з останньою у 1919 р.". Но, как сказал нам известный киевский коллекционер и историк Виктор Киркевич: "Господи, да пусть он стоит. Это же история. Тогда все воевали — каждый за свое дело". Монумент включен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения как памятник монументального искусства. И тем не менее его собираются снести.

Не снесли, но собираются. На фото — установка.

Создание. Памятник в процессе рождения.

Комдив. Щорсу было всего 24 года — совсем еще пацан.

ОН ЗАКАЛЯЛ СТАЛЬ

Знаменитого писателя, автора романа "Как закалялась сталь" декоммунизировали по следующей причине: "Чекіст. Брав участь у боях з Армією УНР та у каральних операціях проти цивільного населення". Вот только ошибочка вышла: по словам уважаемого киевоведа Михаила Кальницкого, "нынешнее представление об Островском как о "писателе-красноармейце" и "писателе-чекисте" — миф советского изготовления". Во время своих якобы кровавых злодеяний, писатель на самом деле разносил обеды в станционном буфете, пилил дрова и учился на кочегара.

Островский. Еще стоит.

Бюст. Уже "снесли".

ГОРЬКИЙ: СНЕСЕН ДВАЖДЫ

В Киеве было два памятника писателю Максиму Горькому. Снесли оба. Один — для того, чтобы на его месте развернулось строительство многоэтажки, второй — в рамках декоммунизации. И правда — да кто такой этот Пешков (настоящая фамилия писателя)? И совсем не важно, что это — великий литератор, который был 5 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Что нам Нобель... Для нас важнее, что Горького Сталин любил. А раз любил — значит, автоматически, надо снести. Напомню: писатель неоднократно бывал в нашем городе. В 1914 году он месяц жил в доме №6 по улице Лютеранской.

Все "убили". Ради стройки.

Не шедевр. Но снесли зря.

ЗОЮ ПИНАЛИ НОГАМИ

Зоя Космодемьянская воевала с теми, кто пришел на ее землю — с немцами. За что и была повешена. И то, что памятник 18-летней девушке в таком европейском Киеве разрисовали, свалили на землю и пинали ногами — это позор и варварство. Несмотря на это, памятник на место уже не вернут: в лучшем случае его свезут в музей коммунизма. Если, конечно, таковой однажды создадут.

Девушка. Ее вновь казнили.

ООН И ЧЛЕН ПОЛИТБЮРО

Дмитрию Мануильскому в вину было поставлено следующее: "Член Політбюро ЦК КП(б)У (хотя у нас за это половину политэлиты можно судить), заступник голови Ради Міністрів УРСР. Противник самостійності України".

И уже не в счет, что в апреле 1945 года Мануильский возглавлял делегацию УССР на международной конференции в Сан-Франциско, которая оформила создание ООН, а в 1946-м — на Парижской мирной конференции.

Политик. Оформил создание ООН.

Снесли. Почти по-европейски.

"ОСТАНКИ" ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ ПРОДАВАЛИ НА ВСЕХ АУКЦИОНАХ

Памятник Ленину был открыт 5 декабря 1946 года, в день 10-летия сталинской конституции. До того как статуя попала в Киев, она побывала на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке, где экспонировалась в советском павильоне. После того как памятник разнесли кувалдами, его мелочно распродавали по кускам на аукционах: "Кусочек руки — 750 грн, кусок стопы — 500 грн".

Одним из создателей памятника был выдающийся архитектор Александр Васильевич Власов (соавтор современной застройки Крещатика). Второй архитектор — Виктор Елизаров — руководитель проекта "Аэропорт Жуляны" и Национального музея истории ВОВ.

По сути, из всех киевских памятников Ленину (а их было более 30, в основном "спрятанных" на территориях бывших заводов) он был единственным, представляющим историческую ценность и являющимся произведением искусства.

Единственный Ленин. Представляющий ценность.

В Нью-Йорке. На выставке.

Было. Еще никогда памятник так не охраняли.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА ДЕКОММУНИЗАЦИИ

Официальное название — монумент Великой Октябрьской социалистической революции, стал первым из снесенных. Случилось это в далеком 1991 году. Что интересно: тем, кто руководил сносом памятника, был один из его создателей — выдающийся скульптор Валентин Зноба. А взялся за это Валентин Иванович, чтобы предотвратить трагедию. "Когда в 1991 году американцы узнали, что памятник Ленину снесут, они предложили за него миллион долларов, — рассказала "Сегодня" скульптор и сын Валентина Николай Зноба. — Потому что они считали памятник произведением искусства. Но наши чиновники гордо отказались от денег. В итоге отец сам взялся за демонтаж многотонного Ленина, потому что наши умельцы собирались бахнуть его динамитом! И ничего, что под памятником — метро. Отец, когда узнал об этом, просто за голову схватился".

Монумент. Был поставлен в центре Киева в 1977-м.

Демонтаж. Руководил процессом автор монумента.

СМУЩАЛ ОБНАЖЕНКОЙ

Скульптура "Булыжник — оружие пролетариата" представляла собой копию работы скульптора Ивана Шадра, которую он создал из гипса в 1927 году. Что забавно, сначала "Булыжник" не вошел в список объектов, которые подлежат сносу из-за декоммунизации. Но позже было принято решение его демонтировать. А перед этим его по заднему фасаду аккуратно обнесли кирпичной стеночкой — дабы не смущать его пятой точкой играющих рядом детей...

Снос сильно возмутил украинского художника Александра Ройбурда: "А где на нем написано, что это — коммунист? Скульптура создана по мотивам революционных событий 1905 года. Народ тогдашней Российской империи, в том числе и украинцы, восстал против самодержавия, отсутствия гражданских свобод, бедности, эксплуатации и, пардон, как бы мы сейчас сказали, олигархов. Что-то не так? За то, что скульптор русский? Тогда надо разобраться с памятником князю Владимиру — его авторы тоже русские. А заодно и с памятником Богдану Хмельницкому — его в Петербурге лепили. Сносим?"

"Булыжник". И стенка позади.

ПРИКРЫЛИ ФЛАГОМ

Летом прошлого года в Украинском доме, что на Европейской площади, попытались провести демонтаж барельефов (при этом на них не было ни серпов, ни звездочек), автором которых является художник Валентин Борисенко. Демонтаж проходил так: барельефы просто разбивали, отковыривая от них целые куски. При этом директор дома Юрий Стельмащук заявил, что "лично следит за процессом демонтажа и несет полную ответственность за все, что происходит", и это проходит "в рамках декоммунизации". Вот только в перечень объектов, попадающих под действие закона, эти барельефы не входили.

"Мой отец делал барельефы в соавторстве с моим мужем, — с горечью говорит художник Наталья Борисенко, дочь автора скульптуры. — Я не вижу в этих барельефах каких-то страшных символов, характерных для соцреализма. Я считаю так: если действительно есть какое-то решение и это "позорный", "неправильный" барельеф — хорошо, снимайте. Но делайте это толерантно. А так — взять, порубить в куски... Конечно, это легче всего — прийти и уничтожить".

Сейчас на месте барельефов — баннеры, раскрашенные под цвет украинского флага.

Валентин Борисенко. За работой над барельефом.

Украинский дом. Барельеф декоммунизации не подлежал.