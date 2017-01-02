Китайские археологи нашли уникальный меч, которому 2300 лет (видео)
Вероятно, находка относится к периоду Воюющих царств, продолжавшегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры
Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань меч, возраст которого примерно 2300 лет, передает УНН.
Меч найден в древней гробнице в городе Синьян.
На видео, которое публикует Международное радио Китая, видно, что меч даже сохранил часть первоначальной заточки. Также сохранились ножны для меча.
Вероятно, находка относится к периоду Воюющих царств, продолжавшегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.
Ранее Археологи смогли установить происхождение Гроба Господня в Иерусалиме.
Как выяснилось, это та же самая гробница, которая была обнаружена в IV веке при римском императоре Константине.
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