Китайские археологи нашли уникальный меч, которому 2300 лет (видео)

Вероятно, находка относится к периоду Воюющих царств, продолжавшегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры

Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань меч, возраст которого примерно 2300 лет, передает УНН.

Меч найден в древней гробнице в городе Синьян.

На видео, которое публикует Международное радио Китая, видно, что меч даже сохранил часть первоначальной заточки. Также сохранились ножны для меча.

Вероятно, находка относится к периоду Воюющих царств, продолжавшегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.

Ранее Археологи смогли установить происхождение Гроба Господня в Иерусалиме.

Как выяснилось, это та же самая гробница, которая была обнаружена в IV веке при римском императоре Константине.