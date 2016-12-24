Код нации: почему украинцу не зазорно быть "кощеем" и как казаки достигали долголетия (фото)

Наши соотечественники сейчас с гордостью подчеркивают свою принадлежность к украинской нации. Но на вопросы "Что значит быть украинцем?" или "Что такое быть нацией?" может ответить далеко не каждый. Нация, согласно общепринятому определению, — это общество людей, которые через единую судьбу обретают единый характер. У каждой нации есть ДНК — уникальный код, который спрятан в самом простом и, казалось бы, понятном — оберегах, сказках, песнях. В предыдущих публикациях спецпроекта "Секрет нации" мы писали о коде, "зашитом" в мотанках, колыбельных, писанках, вышиванках, сказках, юморе. В этот раз с историком Александром Притулой и травником с 25-летним стажем Андреем Юрченко мы решили поговорить о здоровье по-украински.

"Нередко я отправляюсь в экспедиции по историческим местам. Бываю и на казацких кладбищах, — рассказывает Александр Притула. — По датам рождения и смерти на могильных крестах я делаю вывод, что казаки жили минимум до 80 лет, а то и до 120. Последний атаман Запорожской Сечи, Калнышевский, несмотря на то что 25 лет просидел в тюрьме, жил 112 лет! Известен факт участия в рукопашном бою старейшины Войска Запорожского, которому было 92 года. И таких долгожителей среди казаков было немало, в то время как в Европе средняя продолжительность жизни была 45—50 лет. Недаром наших предков называли "кощеями бессмертными" — не потому, что злобные были, а потому, что еще до крещения Руси кощунами называли хранителей древних знаний, которые наши предки передавали из поколения в поколение. В числе этих знаний — как быть здоровым и жить долго. Цепочка подобных знаний и есть код нации, который проявляется в нас на протяжении многих веков. Недаром ведь до сих пор в Украине желают друг другу именно казацкого здоровья, причем особенно мужчинам. Но в этом и другой секрет имеется: например, всем известный танец гопак — это постоянные растяжки, прыжки и приседания. А они заставляют циркулировать венозную кровь, способствуя потенции".

"Славяне всегда были чистоплотной нацией. Это подтверждается количеством бань и одеждой, которую делали из природных материалов — льна и конопли, — уверен украинский травник Андрей Юрченко. — Пища была в основном растительной, мясо ели только по праздникам. Основу рациона составляли травы, корнеплоды, ягоды и т. д. Весь ассортимент сегодняшних аптек прежде рос во дворах наших бабушек, лес был вообще аптечным супермаркетом от любого недуга. Многие лекарства наши предки находили в природе от отчаяния, "методом тыка", когда прежние травы уже не помогали. У славян была сакральная дата — 10 мая, когда женщины шли в поля и леса собирать травы, которыми потом лечили всю семью. Кроме того, здоровье — это еще и место, где мы живем. Если община становилась больше 10 тысяч человек, часть должна была уйти на освоение новых земель. Наши предки понимали, что большое скопление людей — это грязь, агрессия и мусор, в том числе энергетический".

ТРАВЫ: ЗАТКНИ ГУЗНО И ВЕРОНИКА

"Главное достоинство нашей нации — ее возраст: чем древнее нация, тем больше у нее знаний, — говорит травник с 25-летним стажем Андрей Юрченко. — Считается, что человечество лечится травами уже около 20 тысяч лет. Хотя я думаю, что уже с появлением трав и началось их практическое применение как в быту, так и в лечении. За такой огромный период человечество в целом и наш этнос в частности накопили огромный пласт знаний по части фитотерапии. К сожалению, был период, когда эту науку запрещали, например в сталинские времена. Только в 60-х годах прошлого века вышла первая книга по фитотерапии. До этого вся информация передавалась из уст в уста. К примеру, есть такая трава — вероника, о которой существует легенда: якобы была девушка, которая очень любила своего парня; когда он смертельно заболел, девушка превратилась в лекарственную траву, чтоб спасти жизнь своему возлюбленному. Посмотрев сегодня на ее медицинское описание, оказывается, что это едва ли не самая универсальная трава, лечащая практически все болезни, начиная желудочными проблемами и заканчивая укусами змей. А растет она практически по всей территории нынешней Украины!

Ассортимент сегодняшних аптек рос во дворах наших бабушек.

Или еще пример. Траву буквицу (разновидность шалфея. — Авт.), оказывается, применяли во время обрядов, посвященных Перуну, ее курили и окуривали ею пространство. Сегодня я узнаю, что некоторые разновидности шалфея имеют галлюциногенные свойства. Соответственно, с помощью этой травы наши предки входили в состояние медитации и общения с высшими силами. На похоронах в древние времена использовали можжевельник: он обладает сильнейшими бактерицидными свойствами. Корень аира обеззараживал воду. В ареале его прорастания могли смело пить воду как люди, так и домашний скот. А трава "заткни гузно" (мелколепестник канадский) вообще была незаменима! "Гузном" называли попки домашней птицы, соответственно, эта трава великолепно лечит поносы. Но не совсем верно говорить, что травами лечатся: благодаря им мы корректируем себя. В идеале каждый человек должен собрать для себя нужный травяной сбор. Но к такой гармонии с окружающей средой трудно прийти, и далеко не у всех получается.

Недаром и сегодня есть гороскоп, например друидов, по которому есть растения, камни, травы, присущие человеку в зависимости от даты рождения, знаку зодиака. Травы — носители чистейшей информации. И от того, какой человек работает с ними, зависит эффект и итог воздействия этой информации на больного. А целители, увы, бывают разные".

Андрей Юрченко. Уже 25 лет изучает лечебные свойства растений.

СКАЗКИ: ЗНАНИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Детей всегда воспитывают посредством сказки — это самый доступный способ донести важную информацию. Сказки способствуют не только формированию у ребенка общечеловеческих качеств, но и воспитанию здорового образа жизни, накоплению знаний о здоровье. Так, чтобы победить Змея и жениться на принцессе, нужно быть в хорошей физической форме, помогать немощным и не бросать в беде друзей. Отправляясь в дальние странствия, герой берет с собой лишь хлеб (сухари), а по дороге питается ягодами и грибами — то есть природной пищей, которая не только насыщает, но и укрепляет иммунитет. Едва ли не самым важным фруктом в сказках являются яблоки (часто молодильные), что, по мнению диетологов, вполне оправданно, ведь яблоки действительно обладают целебными свойствами и при регулярном потреблении в пищу обновляют клетки. А когда герой зарабатывал раны и ссадины, он прикладывал к ним подорожник, чьи лечебные свойства хорошо известны и сейчас.

ПО-КАЗАЦКИ: ЛЕЧИЛИСЬ ПЕНИЕМ, ПАУТИНОЙ И ВОЛКАМИ

Итак, что же значит — казацкое здоровье? Состоит оно из целого комплекса мероприятий, поясняют эксперты. "Начинать нужно с распорядка дня: подъем до восхода солнца, начало дня сопровождалось молитвой, затем — купание в реке, причем в любое время года — то, что сегодня мы называем закаливанием, потом — молитва, — говорит историк Александр Притула. — Только после этого начинался "рабочий" день: воинские тренировки и физический труд. После обеда были верховые учения, во время которых выезжали за "сечевые валы". К вечеру ужинали и заканчивали день обязательной молитвой. То есть казак за сутки проводил по 12 часов в активном движении и 4—5 раз в день молился. Именно такой распорядок дня, где развиваются физическое и духовное составляющие человека, приводит к здоровью и долголетию. Следующим составляющим здоровья было рациональное питание. Основой его были каши. Непременным составляющим рациона были антипаразитарные продукты: лук, чеснок, травы. Хлеб на Хортице считался деликатесом, потому что хлеборобством занимались мало. Рыбу называли вторым хлебом, а это — белок и фосфор, укрепляющий иммунитет".

ХОРОШАЯ ВОДА И ПОЗИТИВ. Большое значение уделялось воде, как в количественном, так и в качественном соотношении. Воды старались пить очень много и знали, где найти качественную. Среди казаков было развито лозоходство: брали две веточки лозы и с помощью их искали "живую" воду через энергию земли. Где эти веточки пересекались — там начинали копать колодец. К тому же остров Хортица, казачий стан, был буквально пронизан родниками".

Важным критерием в здоровье казаков было хорошее настроение, которое поддерживалось казацким фольклором. В репертуаре казаков не было грустных песен. "Когда душа плачет, казак все равно смеется", — говорили на Сечи. Несмотря на то, что нередко казаки теряли своих побратимов в боях, они были высокодуховными людьми и верили в жизнь после смерти, что позволяло им поддерживать оптимизм. Модное сегодня высказывание "Жить на позитиве" был девизом всех казаков.

СМАЗЫВАЛИ УСЫ ДЕГТЕМ. "Конечно, казаки тоже болели, — продолжает Александр Притула. — Отголоски свирепствующих эпидемий средневековой Европы долетали и до Сечи. В те времена шутили, что когда была эпидемия чумы, ее подхватил аж один казак — и то потому, что упал с коня и вывихнул ногу. Если серьезно, то в подобных случаях казаки смазывали оселедець и усы дегтем, который сейчас есть составляющей мази Вишневского. Это был прекраснейший антисептик, защищающий от лютых недугов. Кстати, в сохранившихся архивах Сечи ни одного упоминания об эпидемиях нет. Правда, было одно упоминание о преждевременной смерти: есаул под Очаковым во времена русско-турецкой войны умер от солнечного удара в возрасте 87 лет!".

Казацкая медицина заключалась прежде всего в профилактике болезни. И какая бы ни была хворь, организм мог ее побороть максимум за неделю. Наши предки знали всего 13 болезней (сегодня их 26 тысяч!). "Не сдавайся болячке, а то она тебя съест", — твердила пословица тех времен. Очень показателен в принципах казацкой терапии украинский язык, на котором слово "лікарня" означает "лікувати" (лечить), в отличие от русского "больница" — "болеть".

Целители не просто лечили, а восстанавливали цельность человека.

ДЕЛАЛИ ЧЕЛОВЕКА ЦЕЛЬНЫМ. Носителями казацкой медицины были знахари и целители. Знахари несли в себе знания, накопленные предыдущими поколениями, и знали, как вылечить. А вот целители (от слова "цельный") были непосредственными практиками казацкой медицины — делали человека цельным, добиваясь гармонии души и тела. Сама методика называлась "правкой". Недаром и сейчас говорят, чтобы человек не лечился, а поправлялся. Были также более узкие специалисты, например глинюки, которые лечили глиной: определенными сортами этой природной породы замазывали раны, способствую их заживлению. Другие сорта глины даже глотали, прочищая тем самым желудочно-кишечный тракт.

Известны случаи, когда практиковалось лечение пением. Были специальные терапевтические напевы! Благодаря определенным секретным словам, правильному дыханию и тембру, который затрагивал душевные нотки больного, тот излечивался. Прообразом песни "Ой мороз, мороз, не морозь меня" была казацкая оздоровительная песня "Гей, мороз, мороз, не студи мене". Если ее правильно спеть, она повышает иммунитет человека! Недаром казацкое хоровое пение ЮНЕСКО внесло в список нематериального культурного наследия человечества. Казацкая медицина — это в большей степени философия, основывающаяся на изыскании внутренних резервов человека. А внутренние резервы формировались в первую очередь образом жизни. В отличие от народной медицины, задача казацкой, как и любой военно-полевой медицины, — быстро "поставить на ноги" воина.

ВОДА И ПАУТИНА. При любом заболевании рекомендовалось меньше есть и пить много воды. Простуда лечилась так: больного ставили босыми ногами по щиколотки в таз с холодной водой на одну минуту. Затем растирали ступни и, облачив ноги в шерстяные носки, заставляли казака полчаса бегать. После этого, укутав тремя кожухами, его укладывали в постель у очага, чтобы пропотел. Наутро казак шел в бой здоровым.

Настойкой из полыни изгоняли из организма всех паразитов. Отвары из хвои великолепно укрепляли иммунитет в зимний период. Полосканием рта отваром из дубовой кары излечивали зубную боль. Раны, которые воинам нередко приходилось получать в боях, лечили глиной и паутиной, которая является отличным природным антисептиком. Паутину смешивали со слюной и обматывали ею кровоточащие места на теле. Также считалась отличным антибиотиком моча: иногда ее даже пили, дабы избежать заражения крови, или смазывали раны.

ВОЛЧЬЕ МЯСО. Чтобы поддерживать в тонусе жизненные силы, казаки ели волчье мясо, которое перед употреблением варили в растворе из определенных трав. В походах нередко спасала казаков и волчья шкура, которую возили с собой. Если воин простывал, ему давали отвар из трав на спирту и, укутав волчьей шкурой, пропитанной отварами из трав, усаживали у костра. Под покровом такого кожуха организм потел, очищалась лимфа и открывались поры на коже, через которые, вместе с ароматом трав, в организм поступала "волчья сила", способная прекрасно бороться с вирусами.

Костоправами казаки были знатные. Иван Сирко имел аж восемь переломов, не совместимых с движением. Тем не менее сражался и выиграл около 60 битв! Для "правки" костей и позвоночника казаки использовали древко от нагайки, ручки от сабель. Особые умельцы, по легендам, могли собрать воедино раздробленные кости курицы, спрятанные в мешок с песком. Причем не доставая из мешка!

Пользовались и иглоукалыванием: нажав на определенные точки на теле, человек обретал новые силы. Только вместо игл казаки использовали острие ножа. Например, обморок "лечили" нажатим острия на точки в ноздрях, а сердце — уколами на точки в мизинце.

Казацкое здоровье. Состоит в правильном распорядке дня, упражнениях и правильной пище.

ВРАЧ: ЭТИ МЕТОДЫ — ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫ

"Казаки жили в ХV веке, когда ни о каких исследованиях на медицинскую тематику даже речь не шла, — говорит киевский семейный врач Дмитрий Кекух. — Все методы лечения, которые тогда появлялись, в большинстве своем были получены путем постоянных экспериментов. Безусловно, они кому-то помогали и спасали жизнь, но кому-то могли и навредить — все зависело от конкретных обстоятельств.

Как видим, у казаков эффективно использовалось лечение лекарственными растениями. Сегодня некоторые врачи также используют в своей практике фитотерапию. Но, по сравнению с ХV веком, медицина шагнула вперед, и растения, которые в ней используются, проходят через множество исследований, прежде чем попадают на рынок. Кроме того, период, в который было срезано растение, высчитывается сейчас намного точнее, чем у казаков, — там растения, к примеру, собирали "на четвертую полную луну". А от этого на самом деле очень зависит и эффективность лечения определенным растением, и его дозировка.

В то время были знахари, которые поколениями вынашивали свои методы лечения. Часть их методик была эффективной просто потому, что других вариантов помощи не было. Но многие методики, которые использовались тогда, сегодня теряют смысл, поскольку изобретены действенные и эффективные препараты. Самое плохое — что находятся люди, которые, узнав о таких методиках, пытаются применять их без консультации врача, а ведь такое лечение может навредить больше, чем помочь. Например, замазывание ран глиной может привести к фатальным последствиям. Эффективность лечения волчьим мясом научно не доказана. Паутину, возможно, раньше действительно использовали для лечения ран. Но сегодня есть множество качественных и надежных средств, найти которые в нашем мире проще, чем метр паутины".

Целители. Они знают, когда нужно собирать полезные травы.