"Мины" под нашими ногами: как украинцы пытаются бороться с мусором

Пластиковые отходы — одна из худших обратных сторон нашего бытового комфорта. Сколько бы народные умельцы ни изобретали способов про­длить ей жизнь (из бутылок делают что угодно, от рукомойников до садовых скульптур), мусор остается мусором, и его рано или поздно нужно утилизировать. Приблизительные масштабы проблемы описаны в Национальной стратегии обращения с отходами.

"Согласно ей, в Украине за год собирается около 600 тысяч тонн использованного пластика и 1 млн тонн стекла, — говорит Евгения Аратовская, экоактивист, руководитель экологического проекта "Україна БЕЗ сміття". — А прошлогодние исследования французской компании "БЕТЕН Энженьери", которая провела морфологический анализ мусора в Черкассах, выявили, что 35% содержимого контейнера — ресурсоценные компоненты: бумага, пластик, стекло и металл".

Все это добро можно пускать на переработку и извлекать пользу, но с этим в Украине — большие трудности. Например, в столице Норвегии автоматы для приема пластиковых бутылок — на каждом шагу. За каждую бутылку машина выбивает чек на 1—1,5 кроны (50 бутылок — около 6 долларов): ими можно рассчитаться в любом супермаркете. А в Украине, если хочешь быть ответственным гражданином, придется попотеть. И то, что хотя бы доля пластика у нас не "украшает" свалки и парки, а получает вторую жизнь вопреки многим преградам, — заслуга горстки людей и отдельно взятых компаний.

"Урожай". 500 000 тонн пластика в год

ФИЛЬТРУЙ МУСОР: ПРИЕМ ОТ 2,5 ГРН/КГ

О том, что мусор необходимо сортировать на полезный и остаточный, говорят давно и немало, но к делу переходят крайне медленно. "Еще лет 5 назад Центр Разумкова подсчитал, что 41% украинцев согласны сортировать мусор, — рассказывает Аратовская. — Но условий для этого в стране нет. Процесс пошел бы быстрее, если бы велась просветительская кампания о вреде мусоросвалок и важности сортировки отходов".

Сегодня в Киеве, по словам Аратовской, мусор сортируют только очень сознательные люди. И это неудобно: нужно самим ездить к пункту приема вторсырья, искать мобильный пункт организации "Украина без мусора" или везти мешки на станцию сортировки. "Все остальные инструменты не работают. Люди неоднократно жаловались, что тщательно отсортированный по контейнерам для раздельного сбора мусора перегружается скопом в обычный отсек мусоровоза — который вываливает это все на полигоне, или в лучшем случае увозит на завод "Энергия", где мусор сжигается. В результате возятся с делением по пакетам всего 1—2% киевлян", — говорит она.

100% сортировки пока нет: одни не знают, другие не умеют

В ЧЕМ ЗАГВОЗДКА. "Наши источники в коммунальных службах говорят, что мусор идет в общий котел, потому что 100% сортированного все равно не получается. Одни не знают, как правильно сортировать, другие игнорируют порядок. Вдобавок самое ценное из мусора раньше всех, как правило, забирают бездомные", — объясняет Евгения.

Чтобы городские власти могли реагировать на работу мусоровозов, нужна конкретика, а жалоб как таковых не поступает, поясняет советник заместителя главы КГГА Юлия Грамотная. К тому же некоторые жильцы устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора, официально об этом не сообщая, и в результате за мусором приезжает одна стандартная машина, хотя нужно было бы их три.

"На системном уровне в городе сортировка мусора действительно не организована. Есть лишь отдельные сообщества горожан, которые сознательно сортируют мусор и сдают стекло и пластик напрямую на переработку, — говорит она. — В домах, где правление ОСББ реально интересуется этим вопросом, вторсырье даже не сдают, а выгодно продают".

Как сообщили нам райадминистрации, островки цивилизации в Киеве все же есть. Так, в Деснянском районе в домах 6 ЖЭУ установлено 145 контейнеров типа "колокольчик" для раздельного сбора мусора. На всей Оболони всего 106 домов получили контейнеры-сетки, на Печерске таких — 206. В Святошинском на 1447 обычных баков — 297 специальных: для сбора полимеров, бумаги и картона. На Подоле их всего 70, причем объем раздельно-собранных отходов в сравнении с прошлым годом вырос на 30%. В Голосеевском районе сортирует мусор 221 дом — 26% от всех обслуживаемых жилых объектов. Лидируют Днепровский и Соломенский: в них отделяют вторсырье соответственно 411 и 429 домов. Кстати, за кило ПЭТ-бутылок дают от 2,5 грн, а полиэтиленовых пакетиков — 5 грн.

Сортировка. Главное — чтобы правила соблюдали все жильцы

СДАЧА МУСОРА: КООПЕРИРУЕМСЯ И СОСТАВЛЯЕМ ДОГОВОР

Основную массу клиентуры пунктов приема вторсырья составляют, по словам Аратовской, бездомные, малоимущие пенсионеры и дворники. А ведь приучить людей разделять отходы сразу — дело благородное. "Сейчас пробуем внедрить пилотный проект с бизнес-центрами (продуцирующими мусор тоннами. — Ред.): убедить арендодателей облегчить работу дворников, — рассказывает Аратовская. — В некоторых крупных учреждениях выгоду от этого уже поняли. Так, в одном бизнес-центре 4 дворника на сдаче вторсырья заработали на холодильник и СВЧ-печь и теперь пользуются ими у себя в подсобном помещении".

Если жильцы дома хотят сами зарабатывать на ресурсоценных отходах — им придется потрудиться. "Сначала нужно найти компанию, действительно занимающуюся приемом вторсырья, — например, эффективно работает такая в Ирпене, Ворзеле, Буче, Коцюбинском, у нее каждый день — около 200 тонн "добычи". И самостоятельно заключить с ними договор на установку специальных контейнеров и вывоз их содержимого", — объясняет Аратовская.

В структуре КГГА есть предприятие "Киевкомунсервис", напоминает Грамотная: если хотите хотя бы отбирать стекло и пластик, надо обратиться к ним напрямую или в горадминистрацию — там направят, куда надо.

"С домовой громадой обсудят детали — логистику, объемы, возможности складирования отходов, осмотрят дом и уточнят количество жителей, — описывает процесс она. — Потом предприятие установит контейнер и будет регулярно приезжать на покупку вторсырья". Но важно, чтобы решение приняли все жители дома, и отдельные лица не продолжали выбрасывать мусор кучей, по старинке.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. Даже собранный отдельно пластик нуждается в досортировке — его делят на 4 вида вручную. Расходы на зарплату сортировщикам, аренду помещений, складирование, прессовку и топливо пока не покрываются продажей полученного сырья, объясняет Евгения Аратовская.

"Система заработает, если введут расширенную ответственность производителей, использующих пластик, — рассказывает она. — Такие компании объединяются в независимую структуру, которая будет финансировать отрасль сортировки мусора. Взносы идут в общий фонд, из которого покупаются контейнеры для каждого населенного пункта, нанимаются перевозчики для их обслуживания — так заготавливается вторсырье".

Таким образом, производители напитков обязаны насобирать в месяц 50, 70% от пущенных в продажу бутылок, и с каждым годом эта норма растет на 5%, постепенно достигая максимума.

"Компании заинтересованы в сборе бутылок, опасаясь штрафа. Они разрабатывают обучающие программы для населения, платят агентствам за крутую социальную рекламу, которая вдохновит потребителя отделять пластик, за буклеты и листовки, — описывает процесс она. — А заготовителя вторсырья стараются выбрать из своей же местности, чтобы он платил налоги в пользу общины — и все довольны".

ЖДЕМ РЕШЕНИЯ СВЫШЕ. В Украине закона, обязывающего компании действовать сообща, пока нет: он уже предусмотрен в Стратегии обращения с отходами и рано или поздно появится. Но, по словам Аратовской, воплотить идею в жизнь мешает только отсутствие желания. "Они говорят: допустим, десяток лидеров рынка объединится и будет нести дополнительные расходы. А как быть с сотнями мелких компаний? Получаются неравные рыночные условия", — объясняет она.

Полагаться на сознательность народа тоже не приходится, уверены в "Украина без мусора". "Людям нужно, чтобы было комфортно, быстро и дешево. Надо создать экономические искусственные барьеры доступности пластиковой тары — например, внутренние налоги или акциз", — говорят активисты. То есть, хотя пластик стал изначально популярным именно как дешевая альтернатива стеклу и керамике, — сейчас он должен стать дорогим, а стаканчик стоить не гривню, а 10, как будущий проблемный мусор. Так каждый пользователь внесет свою лепту в постройку современного мусоросжигательного завода, а оборот дешевых китайских пластиковых игрушек, ланч-боксов и одноразовых пакетиков наконец сократится.

Дефицит. Полигонов давно не хватает

В ПЛАНАХ: ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ

Стратегия обращения с отходами — это концепция решения мусорной проблемы, разработанная до 2025 года. "Запланировано обустройство нескольких центров переработки отходов (5-й полигон уже в очень запущенном состоянии), — рассказывает Юлия Грамотная. — Будут разделять мусор на основные фракции: ресурсоценные компоненты, условное топливо для завода "Энергия" (обогревает целый микрорайон Позняки) и органику, которую захоронят или переработают на удобрения".

Самая проблемная категория — остаточный мусор, который можно только сжигать, а это дорого. "В Швейцарии каждый житель страны складывает такой только в пакеты со спецмаркой, каждый стоит 2 франка (около 55 грн), — рассказывает Евгения. — В цену уже заложена плата за сжигание содержимого, с учетом расходов на постройку сжигательного завода". Завод в центре Вены, сжигающий 250 тыс. тонн мусора в год, за 1 т платит 230 евро в муниципалитет, а это — 5 млн евро в месяц, рассказывает эксперт.

"В Киеве обещают 5 сжигательных заводов. За чей счет? Если используют дешевые технологии — это небезопасно, — отмечает она. — Японские технологии плазменного горения предусматривают температуру сжигания 2000 °С — и никаких тяжелых металлов и диоксина, которые просачиваются сквозь любые фильтры. А в техусловиях к киевским проектам — 850—900 градусов (по принципу "Энергии")".

В развитых странах могут себе позволить новые технологии, потому что люди платят за вывоз мусора дорого. Единственный выход для Украины — тоже повысить тариф, с нынешних 15—20 грн хотя бы до 100 грн.

"Надо объяснить жильцам: прежде чем купить пластиковый хлам — подумайте, что скоро он станет мусором, и придется доплатить за утилизацию", — уверена Аратовская. Впрочем, пока повышать тариф на вывоз мусора власти не планируют.

Правильно выбрасывать. Намерены учить детей со школьных лет

ЗАВОДЫ: УЧАТ ШКОЛЬНИКОВ СОРТИРОВАТЬ

"Оболонь". Компания заботится о переработке отходов ПЭТ-упаковки с 2003 года, а объем инвестиций в эту инициативу уже превысил 10 млн грн. "По данным экологов, каждый житель крупных городов Украины ежегодно продуцирует около 20 кг полимерного мусора за год. А товаров в ПЭТ-упаковке становится на 10—12% больше ежегодно, — говорит Светлана Башмакова, ведущий инженер по охране окружающей среды. — Мы решили реализовать собственную программу по переработке этих отходов".

В Александрии (Кировоградская область) установили линию для измельчения использованной тары на полуфабрикат — "флекс". Поначалу это сырье экспортировали, а 9 лет назад наладили производство конечного продукта: теперь из бывших бутылок производят упаковочную ленту, ящики и даже пластиковую мебель (стулья и столы).

"Современное немецкое оборудование работает так, что все эти процессы практически безопасны для окружающей среды, — объясняет Башмакова. — Организацию сбора сырья (отходов ПЭТ-упаковки) мы наладили не только на всех заводах "Оболонь", но и от населения. Установили около сотни контейнеров для сбора бутылок возле жилых домов в столице. Но для непрерывной работы линии этого сырья пока не хватает: дополнительно закупаем ПЭТ-тару у поставщиков. К сожалению, украинцы пока не очень активно сдают бутылки — как правило, каждый посетитель оставляет бутылку-две, брошенные в бак".

За год через александрийский цех проходит около 700 тонн ненужного пластика (а за все годы — более 11 тысяч). А прибыль от продажи произведенной там бандажной ленты — не менее 15,5 млн грн в год.

Вторая жизнь. Бутылки превращаются в мебель и тремпели

CARLSBERG UKRAINE. По словам Евгении Поддубной-Смирновой, старшего директора по корпоративным отношениям компании, "Carlsberg" тоже подумывает оптимизировать использование ресурсов в производстве во имя окружающей среды. Благодаря сотрудничеству с партнерами — тарными операторами, компании удалось в 2016-м, например, повторно использовать более 175 млн стеклянных бутылок.

"А это около 52% объема наших вторичных продаж пива в стеклотаре, — объясняет Евгения. — Пластик партнеры собирают в своих пунктах приема по всей Украине". Собранные бутылки сортируются по цветам (голубой, белый, зеленый и коричневый), потом идут на мойку-чистку. Полученный флекс после первого этапа переработки попадает в компании, которые производят из него нитку для синтепона, набивки для автокресел и т. п.

"Но таких перерабатывающих производств в Украине немного. Поэтому значительная часть ПЭТ как вторсырья или синтетической ткани в результате экспортируется, — рассказывает представитель компании. — А мы со своей стороны активно поддерживаем "Украину без мусора", которая намерена учить украинцев культуре раздельного сбора бытовых отходов со школьной скамьи".

PEPSICO. "Мы придерживаемся позиции, что самым эффективным решением вопроса было бы внедрение европейской системы раздельного сбора и "Расширенной ответственности производителя", — говорит Алина Матковская, руководитель отдела корпоративных коммуникаций PepsiCo в Украине. — Уже сегодня часть отходов упаковки компании направляется на повторную переработку специализированными предприятиями через подрядчиков. Компания разработала стратегию развития "Ответственно к цели" и намерена к 2025 году достичь многоразового использования или повторной переработки 100% упаковочного материала.

"В прошлом году мы провели образовательные мероприятия в 63 школах Николаева: обучали ребят правильно сортировать отходи на четыре фракции и отправлять на переработку. В этом году продолжим", — рассказывает Кристина. — Кроме того, в офисах компании давно сортируют мусор на шесть фракций (отдельно картон и фольгу) для дальнейшей переработки".