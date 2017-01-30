Отсидевший больше пяти лет в Таиланде украинец: "Вышел из тюрьмы благодаря дракам"

Андрей Жалковский, который отбывал наказание в тюрьме "Клонг Прем", рассказал о последствиях прихода к власти таиландской хунты и первых днях на родине

О злоключениях жителя Днепропетровской области Андрея Жалковского в Юго-Восточной Азии "Сегодня" подробно писала. Дважды, с интервалом в год, мы встречались с ним в тюрьме "Клонг Прем", где украинец отбывал наказание.

Его криминальная история до примитивного проста. После службы в армии (срочную проходил в спецназе) Андрея донимали боли в спине. Друг посоветовал подлечиться с помощью тайского массажа. Попробовал — помогло. Приехав в Бангкок второй раз летом 2011 года, имел неосторожность подобрать на улице бесхозный, как ему показалось, пакет. Внутри лежали десятки кредитных карточек. Обрадованный свалившимся с неба счастьем Андрей отправился в ближайший торговый центр. Но не успел купить ни фотоаппарат, ни мобилку — задержала полиция, обвинив в хранении и использовании чужих кредиток.

Жалковский по сей день не знает, настоящими они были или поддельными, так сказать, наживкой. Следствие и суд сочли данное обстоятельство несущественным. Предоставленный тайской стороной адвокат убедил Андрея, что в деле оно не имеет значения: стоит лишь покаяться, и наказание будет минимальным.

Однако суд чистосердечное признание проигнорировал. И в июле 2012-го приговорил украинца к 34 с половиной годам лишения свободы! Подавать апелляцию было бесполезно, ведь ранее он свою вину не оспаривал и не отрицал. Экс-спецназовца упрятали в одну из самых мрачных тайских тюрем максимального уровня безопасности, поместив вместе с киллерами, грабителями, насильниками, наркодилерами — и местными, тайскими, и иностранными подданными.

Благодаря первому секретарю по консульским вопросам посольства Украины в Таиланде Александру Зубу, который регулярно проведывал нашего узника, морально, а иногда и материально поддерживал его, Андрей не сломался, не поставил на себе крест. В суровых, порой невыносимых условиях изоляции, вдали от дома, родных, близких, страдая от хронических болезней, украинец не чувствовал себя в тайском пекле ни забытым, ни покинутым, ни отверженным.

Хорошее поведение, добросовестная работа в производственных мастерских, где Андрей некоторое время шил обмундирование и амуницию для тайских военных, а позже и занятия спортом зачлись администрацией. Срок заключения ему снизили в два с половиной раза — до 14 лет. Затем были еще две амнистии.

И вот Жалковский вышел на свободу. Он был помилован и депортирован в Украину. "Сегодня" первой встречала Андрея в Бориспольском аэропорту.

Врата в "Клонг Прем". Централ максимального уровня безопасности.

ДИПЛОМАТ: "ЗАКОН ОДИН — ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ"

Историю с Андреем Жалковским "Сегодня" прокомментировал его "крестный" — руководитель консульского подразделения посольства Украины в Королевстве Таиланд Александр Зуб:

— Не считал и не считаю, что в деле Андрея поступил как-то неординарно или избирательно. Для каждого украинского дипломата, где бы он ни работал, основополагающим и безусловным является одно — не оставаться безразличным к чужому горю, защитить того, кто в этом нуждается, дарить надежду утратившему или теряющему ее...

Да, позади очень сложная, кропотливая юридическая работа. Спасена жизнь еще одного украинца, которого с нетерпением ждали дома. Прежде всего, дочь Лиза. В августе прошлого года, еще не зная, как все сложится, она писала ему: "Поздравляю тебя с днем рождения! Хотя для нас это пока грустный праздник... Не теряй веры в лучшее! Хочу пожелать здоровья, силы духа, радости и исполнения желаний. Если хоть когда-нибудь у тебя будет минута отчаяния — помни, я рядом, как минимум мы под одним небом, а это уже что-то. Ты всегда у меня в сердце, я люблю тебя. Очень жду и надеюсь, что ты скоро вернешься... Так много хочется рассказать, но это уже при личной встрече, которая, уверена, будет совсем скоро. Береги себя, папочка! Целую, обнимаю! Твоя принцесса".

Обращаюсь в который раз к украинцам, которые планируют поездку в Таиланд либо уже находятся здесь на отдыхе, с настоятельной просьбой уважать и соблюдать законы королевства, традиции и правила этой страны.

Пусть история с Андреем станет поучительным примером и уроком для других, заставив переосмыслить взгляды на жизнь и свое место в ней...

Александр Зуб. Консулу часто звонят и во внерабочее время тоже.

ПРИГОВОР: ПО 50 ЛЕТ КАЖДОЙ!

Такие огромные сроки заключения получили за мошенничество с кредитными картами в Таиланде гражданки Украины Светлана Гребенюк и Ольга Ротар. По данным местной прессы, следствие располагало неопровержимыми данными о том, что вместе с четырьмя соотечественниками и еще одним россиянином они входили в хорошо организованную преступную группу, промышлявшую подделкой кредиток и присвоением средств их законных владельцев. Причиненный потерпевшим ущерб, как явствует из материалов уголовных дел, оценивается в несколько миллионов тайских бат (около 100 тыс. долларов США). СМИ Таиланда регулярно сообщают об операциях местной полиции и спецслужб против представителей российской и украинской мафии, чаще других попадающих в их поле зрения. Однако число разоблаченных, арестованных и осужденных "гастролеров" не уменьшается. А некоторым вообще удается избежать наказания.

ДОМА: "ИЗ ЖИЗНИ ВЫЧЕРКНУТО ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ"

— Поздравляем, Андрей Анатольевич! Вот и свиделись наконец — уже в Украине. Как узнали, что вас отпускают?

— В конце прошлого года была очередная амнистия. Причем никто так и не понял, по какому случаю — в связи со смертью короля Рамы IX или вступлением на престол его преемника. Обычно в тюрьме вывешивается указ, и каждый ищет в нем свою фамилию... До этого было две амнистии — в апреле 2015-го и августе прошлого года. Они немного уменьшили мой срок. Мы знали, что будет еще одна, только не знали, когда. И тут вдруг мне и еще нескольким иностранцам говорят: "Пять минут каждому собраться, и — на выход!"

— Сколько в общей сложности вы отсидели?

— 5 лет, 6 месяцев и 18 дней.

— Это же 2 тысячи дней и ночей!

— 5 с половиной лет, вычеркнутых из жизни.

— Как восприняли известие?

— Обрадовался, конечно. Но эмоции притупились. Ждешь, ждешь, ждешь... А само освобождение воспринимается уже не так остро. Пришло и пришло...

— Так вас сразу из тюрьмы и на самолет?

— Не совсем. Недалеко от аэропорта находится иммиграционный центр ІDC. Это пересыльная тюрьма для депортированных лиц — нарушителей визового режима и покидающих места заключения. Там меня продержали две недели. Затем перевезли в аэропорт, где тоже есть небольшое помещение ІDC. Переночевал. Офицер провел через служебный вход прямо к посадочному месту. Багажа у меня не было. Посадили на самолет и — домой.

— За чей счет?

— За мой собственный. Друг прислал денег — на дорогу и одежду. Не в шортах же и майке лететь. Тайцам было все равно, в чем меня выпускать. Спасибо Александру Зубу, с которым вместе покупали куртку, свитер, брюки, кроссовки. Но не на посольские деньги.

— Загранпаспорт вернули?

— На процессе его отдали судье. Зуб пытался забрать документ, но сказали, что он утерян. И посольство выписало вот это временное свидетельство (показывает).

— Не было ощущения, что это сон?

— Пока не взлетели, ожидал любой неожиданности. И лишь позже пришло понимание, что сбывается то, о чем столько думал.

— В свидетельстве стоит отметка о депортации — 10 лет. А потом можно и приехать?

— Даже если бы штампа не было, я бы туда уже не вернулся. Ничего хорошего в Таиланде не видел. И делать мне там больше нечего.

— В тюрьме "Клонг Прем" мы встречались зимой 2013-го и 2014-го. Что произошло в вашей жизни за прошедшие три года?

— Вспоминать особо не о чем. Меня лишили всех контактов с семьей, прервали общение в соцсетях, отключили телефонную связь. Запретили писать на русском языке. Разрешалось на английском, но текст нужно было пересылать в украинское посольство, там должны были перевести на тайский, вернуть в тюрьму и только после этого, ознакомившись с переводом, администрация решала бы, отправлять ли мое письмо. На все уходило месяца три, ну и плюс дорога в Украину. Смысла писать жене, дочери не было.

"Хенд Мейд". В тюремном магазинчике — вещи, сделанные узниками.

— Чем тайцы объясняли такие сложности?

— Они ничего никому не объясняют. Нельзя, и все.

— Как здоровье?

— Живой, и на том спасибо.

— Домашние знают, что скоро вас увидят?

— Поначалу хотел их предупредить. Но незадолго до меня улетал другой украинец. Он позвонил матери, та приехала в аэропорт его встречать. А тайцы в последний момент обнаружили, что не хватает какой-то бумажки. И он не прилетел. Ладно, билет пропал. Но каково было маме... Чтобы такого не было, я своих не предупредил.

— Соскучились?

— Не то слово! Особенно по моей принцессе. Так дочку называл. Ей уже 18.

— Что-то можете о своей истории рассказать такого, о чем не говорили?

— Да, в общем-то, все то же. Виноват сам. Не удержался, взял чужое. Сгубили жадность и глупость.

— Не обидно?

— В Таиланде часто фабрикуют уголовные дела. В тюрьме, где сидел, отбывали наказание 10 или 11 полицейских. Их судили за фальсификацию 450 дел. И за каждое вымогали деньги.

С кого-то тысячу долларов, с кого-то 10 тысяч или даже 100. Не найдешь — сядешь, и надолго. В тюрьме тоже все определяют деньги. Все продается и все покупается.

— На смену королю-долгожителю, который правил страной 70 лет, пришел новый. Что-то изменилось в тюремных порядках, условиях содержания узников?

— Режим содержания изменился после прихода к власти военной хунты. Отношение к осужденным стало еще жестче. Провели тотальный шмон, выбросили содержимое всех тумбочек, даже книги. Не успел спрятать — пиши пропало. В здании тысяча человек. Времени на душ дается — час. Не успел помыться, постираться — твои личные проблемы.

Прогулка. Повезло, если вывели без тяжелых кандалов на ногах.

— Так все же — найденные вами кредитки были настоящими или фальшивками?

— В суде не были представлены результаты экспертизы. Не было и заключения специалистов банка — настоящие или нет. Суд сказал, что фальшивые. А как на самом деле, понятия не имею.

— Что бы посоветовали украинцам, отправляющимся в Юго-Восточную Азию, тот же Таиланд?

— Внимательно знакомиться с информацией о той стране, куда едут. И не только официальной, из турагентства, а и о том, что пишут в соцсетях, интернете.

— Сейчас в тайских тюрьмах отбывают наказание соотечественники, которым предъявлены похожие обвинения?

— Только в "Клонг Прем", по моим данным, сидит семеро украинцев. А в другой тюрьме — две украинки. Сколько еще ожидает приговор, точно не знаю.

— Почему охота за кредитками получила такое распространение в Таиланде?

— Могу ошибаться, но кредитно-финансовая и банковская система страны недостаточно надежно защищена в техническом плане. Этой брешью пользуются все кому не лень. Левый бизнес поставили на поток. Кроме россиян, находятся и среди украинцев любители легкой наживы. Клюнув на обещания быстро обогатиться, они летят в Таиланд и часто оказываются в дураках. А потом шлют слезные письма: "Мы не виноваты, нас обманули, выручайте, погибаем...". Но тайское законодательство предусматривает за экономические преступления очень серьезные сроки. И легкомысленность оборачивается годами заключения...

— Как тайцы относятся к иностранцам?

— Там очень развито стукачество. У тайцев это в крови. Сдать фаранга (белого человека) в полицию — святое. Не важно, виновен, не виновен, приезжий — значит, при деньгах. А значит, на нем надо нажиться. Подошел белый к банкомату, быстренько позвонили в полицию, та подъехала — все, задержан опасный преступник. И доказывай, что ты не верблюд. То же самое в тюрьме. Узников фактически охраняют не офицеры. А такие же узники — тайцы. И с большим удовольствием доносят, что кто-то, например, готовит побег. Не скрою, и у меня возникали подобные мысли. Но если бы полез на ограждение, то останавливали бы не офицеры, а заключенные тайцы. Не за вознаграждение, не за послабление режима. Они бы ничего не выиграли, и срок им бы не сократили. Просто сдать фаранга — самое большое счастье. Увидел у иностранца мобильный телефон, айпад, зеркало — тотчас настучат офицеру. А как же? Запрещенный предмет.

— Наверное, это у вас от избытка негатива раздражение накопилось...

— Да, тайцев не люблю и не скрываю этого. И язык их учить не стал. Тайским боксом занялся по предложению тюремной администрации. Выступал на соревнованиях. Тайцев моей весовой категории там не было. А чернокожие были. Вот с ними и встречался. А знаете, почему? Это позволяло приобрести более высокий, экселент-уровень. То есть сделать еще один шаг к освобождению.

— Как узники к нему отнеслись?

— Были те, кто порадовался. Были и другие. Некоторые тайцы, кстати, вообще не хотят выходить на свободу. Либо выходят, чтобы опять вернуться в тюрьму. Они абсолютно искренне говорят: тут бесплатная электроэнергия, еда, вода, комната для сна и так далее. Можно устроиться помощником офицера, что дает некоторые привилегии. А на свободе надо работать, самим себя обеспечивать, семью содержать. На аутсайде у человека ничего нет, живет в картонной коробке под мостом, а чтобы получить кусок хлеба и горсть риса, нужно вкалывать. В тюрьме же не надо ни о чем думать, не надо заботиться о себе. И многие не желают ничего менять. Меня спрашивали: почему так хочешь отсюда выйти? Живи, отдыхай. А это не жизнь. Это существование.

— Чем планируете заняться теперь?

— По правде говоря, не знаю. Для начала нужно немного осмотреться, прийти в себя, понять и почувствовать, что вокруг происходит. И уже потом что-то предпринимать. Там у меня, считайте, день сурка, похожий один на другой, каждый день был. А тут жизнь промчалась — и очень многое изменилось кардинально.

— Не стремно, что встретят как чужака?

— Вряд ли. Родился и вырос в Украине. Не мной замечено: человек способен везде выжить. Другое дело — как. А вообще на Земле около двухсот стран. Не найду себя на родине — найду где-то...

— В курсе событий в Крыму, на Донбассе?

— Да. Но хочу в них разобраться сам.

— Что скажете напоследок?

— Еще раз поблагодарил бы МИД Украины и Александра Зуба. Не посольство, не омбудсмена нашего, не чиновников Администрации президента, не Минюст. Дай Бог Сан Санычу всего, что заслужил своей заботой, бескорыстием, настойчивостью, профессионализмом. Мог бы отнестись формально, по-чиновничьи. А он постоянно говорил, что все будет хорошо, что иначе быть не может. Спасибо "Сегодня", что проведывали, писали мне. Я — вернулся. И начинаю с чистого листа...

Материал уже был готов, когда позвонил: "Все в порядке. Обживаюсь. Работу пока не нашел. Здесь время бежит быстрее. И холодно. Улетал из +34. А завтра обещают -20. Но все будет хорошо".